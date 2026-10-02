El armador bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, evitó anotarse por ahora en la carrera por la Gobernación bonaerense y ratificó que el nombre que actualmente impulsa el oficialismo nacional es el de Diego Santilli.

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En una entrevista con Se Viene, Pareja habló sobre el escenario electoral de cara a 2027 y también se refirió a las aspiraciones personales de los dirigentes. En ese marco, dejó una reflexión sobre cuándo es momento de dar un paso al costado.

Consultado sobre si le gustaría ser candidato a gobernador, el dirigente sostuvo que todo dirigente debe tener aspiraciones de crecimiento, aunque también consideró necesario reconocer cuándo corresponde correrse para permitir que otros ocupen ese lugar.

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Para explicar su postura, recurrió a una comparación con el fútbol.

“Hay mucha gente en la política que no se da cuenta cuándo hay que dar el paso al costado y dejar”, planteó Pareja. Y agregó: “Comparando con el fútbol, cuando el futbolista sabe que ya no puede salir más en Primera, ¿por qué los políticos no saben cuándo no pueden salir más a jugar en Primera?”.

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En esa línea, comparó una candidatura a gobernador, intendente o Presidente con jugar en “Primera” y sostuvo que, una vez concluida esa etapa, un dirigente puede continuar participando de la política desde otro lugar.

“Podés acompañar, por supuesto, como cuando un futbolista se vuelve mánager. ¿Está mal eso? No, está perfecto; pero no juega más con la 10 en la cancha”, afirmó.

Pareja respaldó a Santilli

Más allá de sus propias aspiraciones, Pareja dejó en claro que no busca transformar una eventual candidatura personal en una disputa interna dentro de La Libertad Avanza.

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“Tengo 50 años, soy joven todavía”, señaló el dirigente, antes de plantear que una pelea por las candidaturas podría desviar al espacio de su principal objetivo electoral.

“El Presidente Milei ha sido claro respecto del candidato a la Gobernación y ahí yo acompaño muy sanamente”, afirmó.

En ese sentido, Pareja aseguró que desde enero cuenta con una instrucción política definida: “Tengo un objetivo marcado por el Presidente desde enero de este año, que es ganar la Provincia de Buenos Aires”.

Cuando fue consultado específicamente sobre si esa definición implica respaldar a Diego Santilli para la Gobernación, respondió de manera contundente: “Sí, por supuesto”.

Sin embargo, aclaró que las candidaturas todavía no están formalmente definidas y que el escenario puede modificarse.

“Puede cambiar, por supuesto, todavía no se definieron las candidaturas”, sostuvo. De todos modos, volvió a señalar cuál es actualmente el nombre que aparece como propuesta dentro del espacio libertario: “Hoy, hablando entre nosotros, qué candidatura proponemos, la de Santilli”.