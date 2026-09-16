Un operativo encabezado por la Policía Federal Argentina y la Aduana permitió incautar 52 kilos de MDMA de máxima pureza ocultos en distintos compartimentos de un vehículo localizado en la Terminal Zárate, en la provincia de Buenos Aires.

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El cargamento, valuado en unos 25 mil millones de pesos, había llegado desde Bélgica y estaba oculto en una camioneta. La droga hubiera permitido fabricar cerca de un millón de pastillas de éxtasis, según informaron las autoridades.

La investigación comenzó a partir de una alerta de la DEA, que advirtió sobre una organización criminal trasnacional que pretendía ingresar grandes cantidades de droga sintética al país.

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A partir de esa información, efectivos de la Policía Federal Argentina, a través del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), comenzaron a seguir los movimientos de la organización hasta localizar el cargamento.

El operativo permitió encontrar la droga dentro de distintos compartimentos de una camioneta que había llegado desde Bélgica hasta Zárate. Durante el procedimiento se detectaron densidades anómalas en cavidades internas que no correspondían con la estructura original del rodado. Una requisa posterior permitió encontrar inicialmente 20 kilos de una sustancia sólida, granulada y cristalina que dio resultado positivo para MDMA. Al desmontar otros sectores del vehículo aparecieron otros 32 kilos, por lo que el cargamento alcanzó un peso total de 52 kilos. Los análisis posteriores determinaron que se trataba de MDMA de máxima pureza.

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Los investigadores continuaron con las tareas de inteligencia para determinar quiénes estaban detrás de la maniobra y lograron identificar a varios integrantes de la organización.

Como resultado de la investigación, tres personas fueron detenidas, un ciudadano mexicano, un venezolano y un argentino. Mientras que la Justicia ordenó la captura internacional de otro ciudadano mexicano.

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de la Nación, señaló que se trata del mayor secuestro de drogas sintéticas registrado hasta el momento en la Argentina. “La DEA nos alertó sobre una organización criminal trasnacional que pretendía ingresar grandes cantidades de droga sintética a la Argentina. Con el DFI de la Policía Federal investigamos y encontramos la droga escondida en distintos compartimentos de una camioneta que había llegado desde Bélgica a Zárate. Seguimos la investigación hasta llegar a quienes estaban detrás: tres integrantes ya están detenidos y otro tiene pedido de captura internacional. Así trabajamos: desbaratamos la maniobra, secuestramos la droga y atrapamos a los narcos”, indicó.

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HISTÓRICO: EL MAYOR SECUESTRO DE DROGAS SINTÉTICAS DE LA HISTORIA ARGENTINA



Incautamos 52 kilos de MDMA de máxima pureza. Con eso podían fabricar cerca de un millón de pastillas de éxtasis por un valor de 25 mil millones de pesos.



La DEA nos alertó sobre una organización… pic.twitter.com/ocs7S7ucol — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) September 16, 2026

Lainvestigación continúa para determinar el alcance de la organización criminal y establecer si existen otros integrantes vinculados con el ingreso del cargamento.