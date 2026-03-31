“El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundante en cortos períodos. Además se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, señala el parte naranja del SMN para este martes que alcanza al sur bonaerense.

Ads

Asimismo la entidad lanzó un aviso amarillo para el centro y este de la Provincia.

Por otro lado, el miércoles continuará el mal tiempo, y según el SMN rige para el centro y este del territorio bonaerense un alerta naranja, mientras que para la costa y el norte el aviso es amarillo.

Ads

Puede interesarte

Ads