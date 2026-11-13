Según el informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense revela, mientras cae el consumo masivo, el alcohol es la única canasta que crece: Se mudó del súper al kiosco, al almacén y al celular. Y los chicos empiezan a tomar cada vez antes, se indicó.

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En 2025 la venta de bebidas alcohólicas cayó 8,9% en supermercados y autoservicios, pero creció 15,3% en kioscos y almacenes y otro 15,3% en el comercio electrónico. En el total de canales relevados, el volumen no bajó: Subió 2,3%.

La tendencia se profundizó en 2026. En el primer semestre, el consumo masivo cayó 2,9%, mientras que las bebidas con alcohol crecieron 2,6% y fueron la única canasta en alza. La venta online de alcohol aumentó 37,7% en el semestre.

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"Llegó al kiosco de la esquina y al celular, que son justamente los lugares donde el control de edad es más débil”, apuntó Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Buenos Aires.

Además, el organismo estimó que en el país se venden más de 4,5 millones de litros de vino y cerveza por día: El equivalente a 2,5 millones de botellas de vino y 5,5 millones de latas de cerveza, más de 3.100 litros por minuto. La cifra es un piso, porque no incluye el fernet —la tercera bebida alcohólica más vendida del país—, los aperitivos, los destilados ni el consumo en bares y restaurantes.

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