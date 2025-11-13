El juicio por la causa Cuadernos de las Coimas vive este jueves su segunda audiencia, con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y varios exfuncionarios kirchneristas entre los acusados por presuntos hechos de corrupción.

El debate, considerado el más grande en materia de corrupción en la historia reciente, comenzó a las 9.00 y se extenderá hasta las 15.00, bajo la modalidad virtual y con transmisión a través del canal de YouTube del Poder Judicial.

El Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7), integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, analiza si el proceso continuará con más audiencias semanales o si pasará a ser presencial. La decisión podría conocerse en los próximos días.

Mientras tanto, la Cámara Federal de Casación convocó a una reunión con los magistrados del TOF 7 para acelerar el desarrollo del juicio, que tiene a 86 personas imputadas en el marco del circuito de supuestos sobornos durante los gobiernos kirchneristas.

En paralelo, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido se presentó este jueves en los tribunales de Comodoro Py y quedó detenido por la tragedia de Once. El exfuncionario fue trasladado al penal de Ezeiza, donde permanecerá alojado mientras la Justicia resuelve su pedido de prisión domiciliaria.

De Vido comenzó así a cumplir la condena de cuatro años de prisión que había quedado firme por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.