Por Gabriela Edith Lorenzo

Este jueves pasadas las 21.00 el centro de la ciudad de La Plata fue nuevamente el punto de reunión al que llegaron manifestantes locales y de las ciudades vecinas de Berisso y Ensenada. Casi el doble de personas que la noche anterior, con bombos, cacharros, banderas y carteles, tomaron la esquina de 7 y 50 hasta pasada la medianoche.

El puesto de diario ubicado en Av. 7 frente a Plaza San Martín.

Se repitieron los cánticos del día anterior y se sumaron grafitis en protesta contra el Ajuste y el Gobierno de Milei en puestos de diarios y algunas paredes como las del Banco Provincia donde escribieron: “Abajo el decretazo” y una bandera que rezaba “Milei Basura” se observa colgada bajo el nombre de la sucursal.

La sucursal de Banco Provincia en la esquina de 7 y 50.

La esquina de 7 y 50 vista desde el Pasaje Dardo Rocha.

Llama la atención un cartel con la leyenda “Milei = Casta. La pobreza avanza”, colgado entre el semáforo y un poste de luz. Del otro lado, se ve la imagen del ex intendente platense con la leyenda “Julio Garro 2023”, quién perdió ante Julio Alak, la gran apuesta de la Provincia para recuperar un municipio clave para la Región Capital.

El reverso del cartel.

Entre las banderas de Argentina y del Partido Obrero, se observa flameando la de Astilleros Río Santiago: “Vinimos a la acción de hoy desde Berisso. Ayer estuvimos en la plaza, con la agrupación de izquierda”, relata el delegado Juan Román en diálogo con LaNoticia1.com . “Vinimos a enfrentar esto que es un avasallamiento hacia los derechos de los trabajadores que costó sangre, sudor y lágrimas de tantas generaciones”.

Astilleros Río Santiago ubicado en Ensenada

“Se están pasando de rosca y yo confío en el movimiento obrero. Y es importantísimo que la gente haya salido ayer, anoche, porque imaginate que si pasaba todo esto y nadie salía”, dijo y opinó sobre las medidas tomadas en el decretazo: “Nos quieren borrar de un plumazo este gobierno antiobrero, a cuenta del imperialismo que está entregando la nación”.

Fieles a una marca bien platense, en esta segunda jornada, artistas y músicos locales estuvieron presentes, los que no se aunaron en cánticos con el resto, desplegaron danzas, malabares e hicieron sonar bombos y tambores en rondas improvisadas en diferentes puntos de la concentración.

Destaca entre la originalidad de los rústicos carteles con inscripciones en papeles y cartones, uno que dice “Dictadura del propietariado”, lo sostiene un joven que hoy no sabe si va a poder continuar alquilando porque “justamente estoy por firmar un contrato, el cual me acaban de notificar que se va a actualizar luego de lo que es la derogación de la ley”, relata.

El pibe de 26 años, oriundo de la localidad de 30 de Agosto, partido de Trenque Lauquen, llegó a La Plata en 2019 para estudiar Artes Audiovisuales en la UNLP. Sin bajar la pancarta relata su desesperación: “Entonces yo ya no dispongo de un alquiler, yo ya no sé si tengo la esperanza, la verdad, de conseguir algún otro alquiler porque no sé qué me van a cobrar”.

El reverso del cartel del inquilino oriundo de Trenque Lauquen.

“Yo tenía pactado una cosa en el trámite de lo que es el contrato y ya no sirve. A mí me están quitando la posibilidad, que soy un trabajador, un estudiante, de acceder a un alquiler”, se lamenta y explica que tampoco cuenta con certezas en cuanto a su contrato de trabajo.

“Soy empleado hospitalario, así que también corro riesgo de perder el trabajo. Por eso justamente esto me afecta por muchos lados, y a muchas de las personas que estamos acá. Por eso justamente creo que estamos hoy todos acá expresándonos, porque estova en contra de nosotros, va en contra de la Constitución, va en contra de los argentinos, va en contra de la patria. Esto no puede ser así”.

Sobre el otro carril de la Av. 7 un hombre levanta bien fuerte un papel que reza: “1976, 2001, 2023” y explica: “Quise representar tres fechas muy significativas de una línea temporal siniestra a la que estamos sometidos los argentinos desde la dictadura militar hasta esta parte. Me parece que son tres fechas muy importantes para los planes sistemáticos de Estados Unidos, el neoliberalismo transnacional que empobrece a la población argentina sistemáticamente. Y estos tienen responsables con nombre y apellido”.

“En todos esos años algunos pudieron ser juzgados y otros no”, dijo el hombre de 45 años que fue con su pareja al cacerolazo de esa noche. “Y lamentablemente estamos nuevamente en este ciclo nefasto por lo que estamos asistiendo esta noche con una movilización popular espontánea que empezó ayer y que esperemos que siga hasta que este DNU siniestro sea derogado”, cerró.

Ya llegada la medianoche, todas las rondas y bombos se unificaron en la intersección de la esquina de 7 y 50, e igual que la noche anterior, se cerró la jornada entonando las estrofas del himno. Este viernes se convocó a un nuevo cacerolazo en la ciudad de las diagonales, luego de haber protagonizado manifestaciones también durante este mediodía.