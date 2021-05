Las medidas de fase 2 comenzarán a regir en Coronel Suárez a partir de las 00:00 hasta el domingo 30 de mayo inclusive, informaron desde la comuna. "Se reventó el Hospital y la situación no da para más", graficó el intendente Ricardo Moccero.

Ante el incremento de los casos, restringe la circulación nocturna de 20 a 6 horas y los comercios en general funcionarán hasta las 19 horas, entre otras medidas.

Las clases presenciales se suspenden también pero a partir del próximo miércoles, permaneciendo abiertos los establecimientos.

En las ultimas horas se detectaron 32 nuevos casos positivos de los cuales corresponden 23 a Coronel Suárez y 9 de Huanguelén. Los activos son 255.

La situación de las camas críticas es preocupante. Actualmente hay 27 pacientes con COVID-19 internados por criterio médico en sala; 5 pacientes con Covid-19 internados en la unidad de terapia intensiva (UTI) de Coronel Suárez. En tanto que Huanguelén presenta 10 pacientes internados por criterio médico (8 en sala y 2 en SALA Coronel Suárez).

En porcentaje en el hospital municipal hay 130% de ocupación de camas en sala Covid y 100% de ocupación en camas de terapia intensiva, según últimos datos.

"Estamos con los dos Hospitales pasados y hoy entra cualquier caso grave por cualquier urgencia y no hay camas por cuidados intensivos para poder atenderlos” expresó Moccero en declaraciones a FM 101.3. Además, recordó: “Lo veníamos diciendo, pero la gente no hizo caso y las restricciones de Fase 3 no redujeron la cantidad de contagios”.