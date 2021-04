Como en el país y la provincia de Buenos Aires, Chascomús no está exento al alza en la curva de los contagios de coronavirus en el marco de la segunda ola. La secretaria de Salud Pública comunal, Marcela Arias, reiteró la importancia de reforzar las medidas y cuidados preventivos para detener la aceleración de los contagios de coronavirus registrada en los últimos días.

“El aumento de casos empezó hace 15 días, cuando teníamos entre 22 y 29 casos activos diarios y empezamos a tener más casos positivos en estas dos semanas. Hoy (lunes) llegamos a los 150 y la aceleración de los contagios es muy evidente por lo que es de vital importancia que toda la comunidad tome conciencia de los riesgos que esto representa”, explicó.

En este crecimiento de positivos aún no se ve la incidencia del feriado de Semana Santa: “Esto no tiene que ver con ese fin de semana, porque todavía no pasaron 14 días. Estos contagios son anteriores y esto también ocurre porque no estamos en la situación de aislamiento en la que estábamos al principio de la pandemia lo que motiva una mayor circulación de la enfermedad”, señaló.

En cuanto a la forma de contagio, la funcionaria detalló que cerca del 58% de los casos se produce por contacto estrecho con una persona infectada, mientras que los contagios por circulación comunitaria son entre el 30 y el 35%. “En los grandes centros urbanos, están en un 65% de circulación comunitaria, es decir, que uno sale a la calle y tiene mucho riesgo de contagiarse y no saber en qué ámbito. Debemos evitar que eso ocurra en nuestra ciudad”.

Por otra parte, Arias consideró que las medidas de restricción de circulación nocturna y de limitación en reuniones sociales que entraron en vigencia el viernes pasado (el municipio está en fase 4) podrían contribuir a desacelerar los contagios pero que es necesario el compromiso individual. “Todos sabemos cuáles son las medidas de prevención y está en cada uno la responsabilidad de cumplirlas. Entiendo que escuchar durante un año la misma recomendación hace que pierda fuerza, pero hay que tener conciencia y entender que hay que cuidarse siempre, porque cada descuido puede perjudicar a un adulto mayor o a personas con factores de riesgo”, manifestó.