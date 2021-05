El intendente de Monte, José Castro (UCR Juntos por el Cambio), manifestó estar en "desacuerdo" con la suspensión de clases presenciales en su distrito que bajará a la fase 2 por la situación sanitaria del coronavirus. Es uno de los seis municipios nuevos en fase 2 que anunció el Jefe de Gabinete Carlos Bianco y Rauch que se sumó luego.

"Me comuniqué con Jefatura de Gabinete donde le manifesté que no estabamos de acuerdo con esta decisión, que la entendíamos, se basa estrictamente en el decreto nacional y que la provincia adhirió. No somos el único en fase 2", explicó Castro en conferencia de prensa.

Y agregó: "Vemos que la única medida diferente a las que tenemos al día de hoy es la suspensión de clases por 14 días a partir del lunes".

"Si bien seguimos teniendo positividad, en las últimas semanas tenemos un leve descenso, y por eso no estábamos de acuerdo con este pase a fase 2", puntualizó el jefe comunal. "Lo que vemos en la escuela, es que los protocolos se cumplieron ampliamente", añadió. También remarcó que los alumnos se manejan con medios propios y no inciden en el transporte público.

En tanto que por redes, Castro subrayó que "el sistema educativo se viene desarrollando cumpliendo los protocolos con una restricción del 50%, ya que los alumnos concurren en burbujas semana de por medio en su gran mayoría."

"Espero sea solo por 14 días. Además de educar, las escuelas son un espacio de contención y acompañamiento para nuestros niños, niñas y adolescentes. Redoblaremos los esfuerzos en la estrategia que adoptamos para combatir al virus, testeando y aislando para cortar la cadena de contagios y así revertir esta situación", concluyó.