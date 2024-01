Iván Nuñez, el vecino de San Pedro que le alquiló una parte de su propiedad al presunto asesino de Umma, “Pelusa” Rojas, contó lo ocurrido y cómo lo contactaron en su plan de huida sin que él supiera.

Nuñez tiene un pasado que lo complica y lo conecta con problemas que no puede resolver. Habita una casa junto a su mamá, una mujer que pena por su situación y los constantes disgustos que le acarrea el ex convicto, que a diferencia de sus hermanos convive en la casa que heredó de su familia y que cada vez es más chica. “Iván ya me vendió la esquina, me queda esto solo, me vende todo”, cuenta frente a sus dos nietas, una de 10 años y otra menor.

“El martes ellos vinieron alquilarme, me contactaron por Facebook porque vivo del alquiler. Les doy el número mío, me mandan el WhatsApp. Me contactó Gómez. No sé qué eran supuestamente, Rojas vendría a ser de este de este flaco”, explicó Nuñez ante los micrófonos de Lanoticia1.com

La coartada y la caída

Respecto a si trató a Rojas, el locador no le vio la cara “porque el tipo estaba continuamente escondido, no se levantaba, estaba acostado”. “Ayer eran la una de la tarde, le digo que salga afuera tomar un poco de sombra, y la chica me decía que no, era la que intervenía”, dijo. Núñez no sospechó al principio pero ya después sí. “Me dijeron que eran del Chaco que venían a buscar trabajo”, recordó que le habían dicho.

Esta madrugada, la novia se fue en una combi y “él miró para afuera y lo agarraron”, relató Núñez.. “Yo estaba durmiendo, no entendía nada porque no sabía lo que pasaba”, contó. Ahora nadie sabe dónde está la novia de Rojas, en qué se fue ni quien la ayudó.

El lugar

Tiene un baño compartido con los propietarios. “Está vacío como se alquila se tienen que traer los muebles”, describió.

Le alquilaron por un mes y le pagaron 25.000 pesos. “Me tenían que dar 50,000 pero ellos me dieron 25 mil”.