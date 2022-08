El concejo deliberante discute la posibilidad de incorporar al monitoreo municipal las cámaras de los vecinos para aumentar la cantidad de posibilidades fílmicas para cuestiones de emergencias o seguridad.

El concejal de Juntos, Juan Salceda, dijo que “un proyecto bárbaro, que ojalá se pueda llevar a cabo. Se hace en otros lados del mundo y en Argentina también. Está muy bueno y puede aportar muchas soluciones”.

Sobre el debate en el Concejo Deliberante, aclaró a abchoy.com.ar: “Lo que está mal, que me parece es el peor mensaje, es que sea planteado como que ‘qué gana el ciudadano que tiene que comprar la cámara que el Municipio no compra y encima no tiene ningún beneficio’. Plantearlo así, es no comprender nada. Porque no es solo el proyecto, sino los gestos de solidaridad, tan necesarios en un país como el nuestro”.

Este debate de incorporar cámaras vecinales al monitoreo municipal está más avanzado en la comuna de General Alvarado.