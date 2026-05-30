Durante el 2026, la Agencia Nacional de Seguridad Vial realizó a través de sus agentes de fiscalización y metrología vial, un relevamiento sobre los 40.000 kilómetros de rutas nacionales, para garantizar que los controles de velocidad cumplan con la normativa vigente, estén correctamente autorizados y tengan como finalidad principal la prevención de siniestros viales.

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Al inicio del operativo, se registraban 526 cinemómetros autorizados para operar e infraccionar en rutas nacionales, de los cuales son 363 equipos fijos y 163 equipos móviles.

La iniciativa busca ordenar y transparentar el sistema de fiscalización automática de velocidad. Del total de radares fijos autorizados, 239 equipos fueron encontrados operando en el lugar para el cual habían sido habilitados; y 124 equipos no fueron hallados en el sitio autorizado al momento del relevamiento.

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Ante esta situación, la ANSV se encuentra intimando a las jurisdicciones correspondientes para que informen la situación operativa de los equipos. En caso de constatarse que los cinemómetros ya no se encuentran en funcionamiento, se procederá a la baja de las autorizaciones correspondientes.

En este sentido, la ANSV ya comenzó a efectivizar las primeras bajas de autorizaciones. Además, el organismo intimará a aquellas jurisdicciones que presentaban verificaciones técnicas vencidas para que regularicen su situación bajo apercibimiento de revocar las habilitaciones vigentes.

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Durante la fiscalización, la ANSV también detectó 152 radares fijos que operaban sin autorización nacional para labrar infracciones en rutas nacionales. Frente a estas irregularidades, el organismo exigió el cese de utilización de los equipos y el retiro de los dispositivos instalados sin habilitación correspondiente.

La intervención de la ANSV se encuentra respaldada por la Ley Nacional 26.363 y el Decreto Reglamentario 1716/2008, que establecen que ningún cinemómetro puede operar legalmente en una ruta nacional sin autorización previa de la ANSV.

La normativa nacional le otorga al organismo la facultad de autorizar, fiscalizar y controlar los sistemas automáticos de constatación de infracciones, garantizando que los dispositivos funcionen de manera transparente, técnica y conforme a derecho.

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