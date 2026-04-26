El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, encabezó una jornada de concientización vial en Roque Pérez junto al intendente Maximiliano Sciaini, en el marco de las políticas públicas que impulsa la Provincia para fortalecer la seguridad vial y reducir la siniestralidad.

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Durante la actividad, se entregaron 30 cascos para motociclistas y 25 bicicletas con sus respectivos cascos a vecinos y vecinas del distrito. La iniciativa apunta a promover conductas responsables y reforzar el cuidado en la vía pública, en una de las principales líneas de acción del Ministerio de Transporte.

Además, se incorporaron herramientas para fortalecer los controles en el municipio: Marinucci hizo entrega de un alómetro y un alcoholímetro, dispositivos clave para mejorar la fiscalización y prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol.

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“Es una alegría venir nuevamente a Roque Pérez con políticas de seguridad vial, es un placer acompañar a Maxi. Son elementos que buscan cuidar la vida de las personas; quienes tenemos responsabilidad de gestión tenemos que tener presencia del Estado para proteger la vida al momento de circular”, expresó el ministro. Y agregó: “Llevar o no casco es la diferencia entre la vida y la muerte”.

En esa línea, el funcionario remarcó la continuidad de estas políticas en un contexto económico complejo: “Estamos presentes a pesar de las dificultades, porque la seguridad vial es una prioridad”.

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Por su parte, Sciaini destacó el impacto de la iniciativa a nivel local: “Usar casco cuida la vida de todas las ciudadanas y ciudadanos de Roque Pérez”, señaló.

De la jornada también participaron el subsecretario de Política y Seguridad Vial, Eduardo Feijoo, y los directores provinciales Maximiliano Caprioli, Cristian Vázquez, Nicolás Vecchi y Jorge Orzali.

La jornada se inscribe en una política sostenida del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, que despliega acciones en distintos municipios combinando entrega de equipamiento, capacitación y presencia territorial, con el objetivo de generar mayor conciencia y prevenir siniestros viales.