La provincia de Buenos Aires ofrece mucho más que playas y sierras. Sus lagunas se convirtieron en uno de los grandes atractivos para quienes buscan una escapada de fin de semana, con propuestas que combinan naturaleza, pesca, deportes acuáticos, camping, gastronomía y tranquilidad.

Ads

Desde destinos tradicionales hasta rincones menos conocidos, estos seis espejos de agua invitan a desconectarse de la rutina y disfrutar de algunos de los paisajes más atractivos del territorio bonaerense.

Laguna de Puán: naturaleza y una isla en medio del agua

Ads

Ubicada a unos 580 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la localidad de Puán sorprende con una de las lagunas más pintorescas del sudoeste bonaerense.

La Laguna de Puán está rodeada por amplios espacios verdes preparados para pasar el día o acampar, con mesas, parrillas y todos los servicios necesarios para disfrutar en familia o con amigos.

Ads

Uno de sus principales atractivos es la Isla de Puán, una Reserva Natural a la que se puede acceder en lancha. El entorno invita a recorrer senderos, observar aves y contemplar un paisaje prácticamente intacto, ideal para quienes buscan contacto directo con la naturaleza.

Además de la pesca deportiva, la zona es elegida por aficionados al kayak, paseos náuticos y fotografía de paisajes.

San Miguel del Monte: una escapada a poco más de una hora de CABA

Ads

A apenas 110 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, San Miguel del Monte es uno de los destinos favoritos para una salida de un día o un fin de semana.

Su laguna constituye el corazón turístico de la ciudad, con un extenso paseo costero donde conviven espacios verdes, restaurantes, cafeterías y áreas recreativas.

El camping municipal cuenta con todos los servicios y permite disfrutar de jornadas al aire libre, mientras que el espejo de agua es ideal para practicar kayak, windsurf, navegación, pesca deportiva y paseos en bote.

La cercanía con el Área Metropolitana convierte a Monte en una excelente alternativa para quienes buscan naturaleza sin realizar largos viajes.

Chascomús: el clásico bonaerense que nunca pasa de moda

Chascomús es una de las lagunas más visitadas de la provincia y uno de los principales destinos turísticos del interior bonaerense.

Su enorme espejo de agua, de aproximadamente 30 kilómetros cuadrados, ofrece un escenario perfecto para navegar, practicar deportes acuáticos, pescar pejerrey o simplemente recorrer la costanera.

El paseo que rodea la laguna concentra restaurantes, cervecerías, ferias artesanales, espacios culturales y miradores, convirtiéndose en uno de los puntos más concurridos durante todo el año.

La ciudad cuenta además con una amplia oferta de alojamiento, que incluye hoteles, cabañas, departamentos, campings y la creciente modalidad de glamping, ideal para quienes buscan combinar naturaleza con mayor comodidad.

Laguna Epecuén: historia, termas y un paisaje único en el mundo

Muy cerca de Carhué, la Laguna Epecuén ofrece una experiencia completamente distinta al resto de los destinos bonaerenses.

Su altísima concentración de sal (unos 200 gramos por litro de agua) la convierte en una de las lagunas más salinas del planeta, comparable únicamente con el Mar Muerto.

Sus aguas contienen alrededor de 30 minerales que históricamente fueron asociados a beneficios terapéuticos, razón por la cual la ciudad desarrolló una importante actividad vinculada al turismo de bienestar.

Pero el gran atractivo de Epecuén son también las ruinas de la antigua Villa Epecuén, el pueblo que quedó bajo el agua tras la histórica inundación de 1985 y que hoy funciona como un impactante museo a cielo abierto, visitado por turistas de todo el país y del exterior.

Carhué complementa la propuesta con termas, spa, gastronomía y la tradicional Fiesta Provincial del Turismo Termal.

Guaminí: la capital del pejerrey y los mejores atardeceres

A unas cinco horas y media de Buenos Aires, Guaminí es otro de los destinos preferidos por los amantes de la pesca.

El Lago del Monte, que en realidad es una laguna, es reconocido por sus excelentes condiciones para la captura de pejerrey, motivo por el cual la ciudad es considerada la Capital del Pejerrey.

Además de las actividades deportivas, el lugar invita a disfrutar de caminatas por la costa, paseos en kayak, jornadas de descanso y atardeceres que tiñen el agua con tonos anaranjados y rojizos, uno de los postales más fotografiadas de la región.

La tranquilidad del entorno, sumada a su infraestructura turística y la cercanía con otros atractivos del distrito, convierten a Guaminí en una excelente opción para quienes buscan desconectarse del ritmo cotidiano.

San Vicente: un oasis natural a pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires

A solo 45 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la Laguna de San Vicente es uno de los destinos ideales para una escapada de un día. Rodeada por un paisaje rural donde predominan los campos y los espacios verdes, este espejo de agua ofrece un ambiente de tranquilidad perfecto para desconectarse del ritmo urbano.

Sus aguas serenas invitan a realizar caminatas por la costa, disfrutar de un picnic, practicar pesca recreativa o recorrer la laguna en bote mientras se contempla la abundante flora y fauna del lugar.

Los amaneceres y atardeceres son uno de sus grandes atractivos. Con los primeros rayos del sol, la superficie del agua se tiñe de tonos ocres, mientras que al caer la tarde el paisaje se transforma en un espectáculo de colores anaranjados y rosados que convierten a la laguna en uno de los escenarios naturales más fotografiados de la región.

Además del atractivo paisajístico, San Vicente ofrece un importante circuito histórico. Muy cerca de la laguna se encuentra la histórica quinta "17 de Octubre", que perteneció al expresidente Juan Domingo Perón y que actualmente funciona como Museo Histórico Provincial y Mausoleo, uno de los sitios más visitados del distrito.