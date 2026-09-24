El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, junto al intendente Damián Selci y el rector de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), Jaime Perczyk, inauguró el Nuevo Campo de Deportes, una obra que paralizada por el Gobierno Nacional y reactivada por la Provincia de Buenos Aires, a través del Programa de Infraestructura Universitaria.

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Los trabajos habían quedado paralizados en diciembre de 2023, con un avance físico del 38%. En marzo de 2025, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense retomó la ejecución.

Al respecto, Katopodis aseguró: "Milei frenó la obra de la Universidad de Hurlingham, pero La Provincia la terminó. Este nuevo Campo de Deportes de la UNAHUR es un espacio para los pibes y las pibas, para estudiar Educación Física, hacer deporte, encontrarse y disfrutar". Y continuó: "Gracias al rector y a toda esta comunidad educativa por empujar para que esto sea una realidad”.

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"Estamos llevando adelante obras y proyectos en 26 universidades públicas de la Provincia. Con dificultades, con recursos que hay que cuidar y a un ritmo que quisiéramos que fuera mucho más rápido, pero seguimos avanzando”, afirmó y concluyó: “Hay otra manera de administrar los recursos y de construir comunidad. Una universidad pública fuerte, de pie y con infraestructura también es calidad de vida y futuro para todos y todas".

En tanto, el Rector Perczyk, expresó: “Hoy es un día de fiesta porque estamos inaugurando un nuevo espacio para nuestros estudiantes, para los docentes y no docentes, para toda la comunidad universitaria y también para los vecinos y vecinas de Hurlingham. Tenemos que sentirnos orgullosos de este Campo de Deportes, pero también seguir desafiándonos a construir una universidad cada vez mejor, con más oportunidades, más infraestructura y a la altura de lo que nuestra sociedad necesita.” Y aseguró: “Quiero agradecer al gobernador Axel Kicillof, por haber tomado la decisión política de impulsar un programa de infraestructura para las universidades públicas y sostener obras que son fundamentales para su crecimiento.”

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La intervención consistió en la construcción de un nuevo espacio para la realización de prácticas en la carrera de Educación Física y otras actividades extracurriculares, que incluyó un edificio principal con oficinas administrativas y de atención al público, una zona de buffet y baños.

También, una piscina semiolímpica descubierta, una cancha de fútbol 11 en el centro del predio y un playón deportivo, con sanitarios, vestuarios y el equipamiento necesario para la práctica de deportes como fútbol, básquet, vóley, tenis y handball.

Desde la cartera provincial destacaron que el nuevo campo de deportes representa “un hito estratégico para el crecimiento de la UNAHUR”, ya que no solo amplía su infraestructura, sino que “consolida su visión institucional, que entiende a la educación superior como una experiencia integral, articulando la formación académica con el deporte, la salud y la construcción de comunidad”.

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Además de que el mismo funcionará como un “espacio abierto, seguro y accesible hacia la comunidad, convirtiéndolo en un nuevo punto de referencia para vecinas y vecinos, integrando infraestructura pública de calidad con una visión de comunidad más participativa, saludable y conectada”.

En la UNAHUR avanza el proyecto del nuevo edificio de Biotecnología que fue también paralizado con un avance físico del 35,5%. La obra contempla la construcción de un edificio anexo al actual Malvinas Argentinas, manteniendo la continuidad funcional y espacial con el edificio existente e incluye nuevos y modernos laboratorios para la docencia e investigación, oficinas, cocina y depósito.

El Programa de Infraestructura Universitaria de la PBA contempla 32 obras en 26 universidades nacionales ubicadas en territorio bonaerense, tanto de la región metropolitana como del interior, por una inversión total estimada actualizada de $59.829 millones. De este global, 2 ya se encuentran finalizadas, 9 están en ejecución y hay 21 proyectos en distintas etapas.