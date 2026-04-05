La provincia de Buenos Aires volvió a ser uno de los grandes polos turísticos del país durante Semana Santa 2026, con fuerte movimiento hacia la Costa Atlántica y escapadas de cercanía que marcaron la tendencia del fin de semana largo.

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Según datos de la CAME, dentro del territorio bonaerense el principal destino fue Mar del Plata, que concentró gran parte del flujo turístico. La ciudad registró una ocupación hotelera cercana al 55% en la previa, pero con un importante repunte por reservas de último momento. En alquileres temporarios, los niveles rondaron el 70%, especialmente en zonas céntricas.

El movimiento se replicó en otros puntos de la costa, donde también se destacaron Pinamar, Cariló, Villa Gesell y Mar de las Pampas, con niveles de ocupación superiores al 80% en algunos casos. En todos ellos predominó el formato de estadías cortas, de dos o tres noches.

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Por fuera de la costa, uno de los destinos más elegidos fue Tandil, que alcanzó ocupación plena impulsada por su tradicional agenda de Semana Santa. Las celebraciones religiosas, el Vía Crucis en el Monte Calvario y espectáculos como “Jesús, el Nazareno” volvieron a convocar a miles de visitantes.

También tuvo una fuerte afluencia Luján, consolidado como uno de los principales puntos de turismo religioso. La Basílica, el Vía Crucis y la vigilia pascual fueron algunos de los ejes de una agenda que combinó fe, ferias y propuestas culturales.

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Entre los destinos intermedios, Chascomús mostró buenos niveles de ocupación (75%), con una estadía promedio de 2,5 noches. La ciudad sumó actividades como el Festival Posta de Sabores y recorridos guiados.

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El listado de lugares más elegidos se completa con Tigre y San Antonio de Areco, que sostuvieron un flujo constante de visitantes gracias a su combinación de naturaleza, gastronomía y tradición. En tanto, La Plata mantuvo un nivel de actividad moderada, dentro del circuito de escapadas cercanas al AMBA.

En paralelo, eventos como el Rock en Baradero también traccionaron turismo hacia el interior bonaerense, reafirmando la tendencia de diversificación de la oferta.

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El balance general deja en claro un patrón: más turistas, pero con estadías más cortas y gasto más medido. En ese contexto, la cercanía y la variedad de propuestas volvieron a posicionar a la provincia de Buenos Aires como una de las opciones más elegidas del país.