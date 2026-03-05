La secretaria de Comunicaciones de SUTEBA, María Elisa Semino, confirmó que este jueves el gremio realizará asambleas en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires para definir si acepta o rechaza la propuesta salarial presentada por el Gobierno bonaerense en la paritaria docente.

En declaraciones a LANOTICIA1.COM, Semino explicó que la oferta será debatida por los afiliados en cada distrito y que la decisión final se conocerá cuando los secretarios generales lleven los mandatos al plenario del sindicato.

“Hoy SUTEBA va a realizar asambleas en toda la provincia, en los 135 distritos, donde los afiliados y afiliadas van a decidir por la aprobación o el rechazo de la propuesta salarial que presentó ayer el gobierno en el ámbito de la paritaria”, señaló.

Según detalló, la oferta contempla un aumento total del 9% distribuido en tres tramos. El esquema incluye la consolidación del 1,5% otorgado en febrero, un 5% de incremento en marzo y otro 2,5% en abril.

“Esto suma un total de un 9%, cosa que es muy importante, además del compromiso de volver a abrir la paritaria en junio”, indicó.

La dirigente sindical también destacó que la propuesta incorpora una cláusula de monitoreo, que permitirá revisar la evolución del acuerdo en caso de que los salarios queden por debajo de la inflación.

“Hay una cláusula de monitoreo que hace que se vaya viendo si el aumento pasa a estar por debajo de la inflación. Entonces hay un compromiso de volver a reunirse inclusive durante el mes de mayo”, explicó.

Cómo será la definición en SUTEBA

Semino explicó que, antes de votar, en cada asamblea se realiza una exposición detallada de la propuesta y se abre un debate entre los docentes.

“En nuestro caso es consultarlo en asambleas presenciales donde se vota a mano alzada y donde previamente a la votación hay un debate y una exposición de cuáles son las condiciones”, señaló.

La respuesta formal del gremio todavía no fue comunicada al Gobierno provincial, ya que todos los sindicatos del Frente de Unidad Docente Bonaerense decidieron poner la oferta a consideración de sus órganos internos.

“Todos los sindicatos aceptamos poner la propuesta a consideración, pero la respuesta al gobierno todavía no está dada”, remarcó.

Críticas al Gobierno nacional por el FONID

Durante la entrevista, la dirigente de SUTEBA también apuntó contra el Gobierno nacional por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Según sostuvo, la deuda acumulada ya equivale a 26 meses sin ese pago para los docentes.

“Pedimos y exigimos que a nivel nacional se pague esa deuda porque nos han robado el fondo de incentivo docente desde que asumió este gobierno, que hoy serían 130 mil pesos”, afirmó.

Qué propone el Gobierno bonaerense

La propuesta presentada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires ante el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) contempla un aumento bimestral para marzo y abril, además de una bonificación vinculada al FONID.

Entre los puntos principales se destacan:

1,5% de incremento correspondiente a febrero , consolidado en el salario.

, consolidado en el salario. 5% de aumento en marzo sobre la base de enero.

sobre la base de enero. 2,5% de incremento en abril .

. Bonificación no remunerativa de $28.700 en abril denominada “Compensación FONID/Conectividad”.

en abril denominada “Compensación FONID/Conectividad”. Cláusula de monitoreo en mayo para evaluar la evolución del acuerdo.

para evaluar la evolución del acuerdo. Reapertura de la paritaria en junio.

Según la propuesta oficial, el salario de un maestro de grado inicial pasaría a $800.084 en marzo y $850.053 en abril.

La decisión de los docentes se conocerá en las próximas horas, cuando el plenario de secretarios generales de SUTEBA reúna los mandatos surgidos de las asambleas realizadas en cada distrito de la provincia.