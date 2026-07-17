Senado bonaerense: El cuerpo acompañó proyecto del PRO sobre violencia escolar
La Cámara Alta de la Provincia aprobó una iniciativa de declaración presentado por el presidente del bloque PRO, Pablo Petrecca, acompañado por los legisladores del bloque, que advierte sobre la creciente reiteración de hechos de violencia y amenazas en establecimientos educativos bonaerenses y plantea la necesidad de avanzar hacia una política pública permanente de bienestar escolar.
El proyecto sobre violencia escolar parte de un diagnóstico: los episodios no constituyen hechos aislados, sino la expresión visible de un malestar social más profundo que requiere respuestas integrales y sostenidas.
En ese sentido, la iniciativa sostiene que el Estado no puede limitarse a intervenir cuando la crisis ya estalló, sino que debe construir herramientas de prevención que permitan actuar antes de que los conflictos escalen.
El proyecto de declaración insta al Poder Ejecutivo provincial a desarrollar, a través del Ministerio de Educación y en articulación con las áreas de Salud, Desarrollo Social, Seguridad y el Poder Judicial, una política provincial de bienestar escolar de alcance universal y permanente, que garantice coordinación entre organismos, acompañamiento a los docentes y escucha activa de los estudiantes.
La propuesta también pone el foco en la situación que atraviesan los equipos educativos, ya que docentes y directivos afrontan diariamente escenarios cada vez más complejos, asumiendo tareas de contención para las que muchas veces no cuentan con los recursos ni el respaldo suficiente.
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