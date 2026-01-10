El senador bonaerense Marcelo Leguizamón cuestionó con el nuevo aumento de tarifas anunciado por Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), previsto para febrero, y denunció que la empresa “no presta un servicio acorde” pese al incremento del 40% que se proyecta en las boletas de los usuarios.

El legislador del bloque Hechos–UCR Identidad apuntó contra la compañía proveedora de agua potable a través de sus redes sociales, donde sostuvo que “antes de hablar de tarifas, ABSA debería rendir cuentas del servicio que no presta porque básicamente no proveen agua a miles y miles de bonaerenses”.

Las críticas se produjeron luego de la audiencia pública realizada este viernes, en la que ABSA informó que busca llevar el costo promedio de la tarifa mensual a unos $18.400. De contar con el aval del Gobierno provincial, el ajuste implicará un incremento del 40% en la factura promedio.

En ese contexto, Leguizamón calificó el aumento como “escandaloso” y aseguró que la discusión tarifaria está completamente desligada de la realidad que viven los usuarios. “Mientras discuten porcentajes y fórmulas, miles de bonaerenses siguen padeciendo falta de agua, pérdida de presión, cortes prolongados e infraestructura obsoleta sin inversiones reales. No hay calidad, no hay previsibilidad y no hay información transparente”, afirmó.

Actualmente, las tarifas de agua se actualizan cada cuatro meses mediante una fórmula que contempla el índice de salarios y los precios mayoristas de insumos clave. Sin embargo, a partir de febrero ABSA propone un incremento del 40%, que llevaría el valor del metro cúbico de agua a $275,46 para el sector residencial, que concentra a la mayoría de los usuarios. La empresa, de mayoría estatal, presta servicio en 94 localidades de 53 distritos de la provincia de Buenos Aires.

El senador platense también cuestionó la falta de obras e inversiones estructurales. “Las obras troncales están demoradas, el mantenimiento es precario y la respuesta ante reclamos es casi inexistente. Todo el servicio que brindan en general es un desastre”, sostuvo. Y agregó: “Un aumento sin un plan concreto de inversiones es solo cargar el costo en el usuario sin mejorar nada”.

Leguizamón recordó además que viene impulsando distintos proyectos legislativos para que ABSA brinde explicaciones por el funcionamiento del servicio. En agosto de 2025 presentó un pedido de informes por los altos niveles de arsénico detectados en el agua, en el que exigió conocer el plan correctivo, las obras de infraestructura y las tecnologías previstas para resolver de manera definitiva esa problemática.

En enero de 2025 solicitó informes por los cortes de agua registrados en varias zonas de La Plata y reclamó detalles sobre el plan de contingencia de la empresa. “Describa, si es que existe, la planificación futura de la empresa para resolver los problemas recurrentes en el suministro de agua potable, indicando plazos y obras específicas”, había planteado entonces.

Finalmente, el senador remarcó que “el agua potable y el saneamiento no son un lujo, son un derecho y un servicio esencial”, y advirtió que no puede naturalizarse “vivir meses con bidones, tanques, reclamos y promesas que nunca llegan”. “Le pedimos a ABSA más servicio, más inversión, más transparencia y basta de ajustes a cuenta de los vecinos”, concluyó.