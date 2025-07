Carlos Kikuchi integra uno de los frentes liberales ("Unión y libertad") de cara a los comicios de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre, donde vaticinó una fuerte deserción.

"La de septiembre va a ser una elección de muy baja participación seguramente. Con lo cual, otra vez, los aparatos municipales van a tener mucha importancia", anticipó y definió: "El gran partido político nacional es la gente que no va a votar".

En la misma línea, amplió: "Ese partido es un partido de gente que todavía no encuentra cómo canalizar su posición. En la Capital Federal fue a votar el 53% y un 47% de gente que no fue a votar, con lo cual, ahí está el partido mayoritario".

La flamante coalición UyL quedó integrada por los partidos Unión por Todos y Partido Federal. Su validación definitiva quedó pendiente debido a un inconveniente técnico en el sistema informático oficial y además conllevó a una ruptura de los llamados “libertarios blue”. Kikuchi, Silvana Ventura y Carlos Vargas legisladores de la Cámara alta y seis diputados: Martín Rozas, Blanca Alessi, María Laura Fernández, Salomé Jalil Toledo, Sabrina Sabat y Constanza Moragues Santos formaban parte del bloque Unión, Renovación y Fe que terminó dividiéndose.

“Va a ser una elección rara, una elección municipal", sintetizó. "No va a haber boleta sábana, no va a haber cabeza que traccione. Va a ser muy difícil que un candidato seccional, me refiero a los que compitan como diputados o senadores nacionales puedan ser conocidos en toda la sección", aseveró, y completó: "Con lo cual, lo que va a traccionar en esta elección va a ser la boleta de los concejales, el segundo cuerpo".

Kikuchi competirá con el frente Unión y Libertad en todos los distritos posibles con el objetivo de "armar un espacio que quede prolijo y que sea competitivo para poder encarar el 2027". "La idea es tratar de aumentar nuestro caudal de concejales. Hoy tenemos cerca de 20 concejales, somos 6 diputados provinciales y 3 senadores nacionales. Vamos a ver si podemos aumentar un poco eso y quedar bien paraditos como para encarar el 2027", expresó.