La senadora provincial Nerina Neumann Losada (UCR), oriunda de Darregueira, partido de Puan, ingresó un Proyecto de Declaración en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires para solicitar que el Poder Ejecutivo incluya en el Presupuesto Provincial para el Ejercicio 2027 los recursos necesarios para concretar la pavimentación de la Ruta Provincial Nº 60, en el tramo comprendido entre las Rutas Provinciales Nº 85 y Nº 86.

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La iniciativa, registrada bajo el expediente F-1090/26-27, busca dar continuidad a reclamos legislativos previos impulsados por la legisladora (Expedientes F-525/2023-2024 y F-833/2024-2025), y ante la falta de ejecución de los trabajos.

"La situación de la Ruta 60 ha sido motivo de preocupación y de distintas iniciativas legislativas desde el inicio de mi gestión", afirmó la senadora Nerina Neumann en los fundamentos de su proyecto, y agregó: "no se trata de incorporar una nueva necesidad a la agenda provincial, sino de insistir en la concreción de una obra largamente reclamada, anunciada y postergada, cuya importancia social, productiva y estratégica permanece plenamente vigente".

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Asimismo sostuvo: “Vemos con entusiasmo que en la Ruta 60 entre la 85 y 86 hay gente midiendo y trabajando, por lo que solicitamos con mucha fuerza que el Poder Ejecutivo la incorpore al presupuesto 2027 para no abandonar la obra y que nuevamente quede inconclusa”, señaló la legisladora.

El tramo en cuestión abarca 84 kilómetros que resultan fundamentales para la comunicación del oeste bonaerense. La traza —conocida históricamente como camino "de los Indios a Las Salinas", "de los Chilenos" o "del Hilo"— posee una relevancia geoestratégica reconocida desde la década de 1960 en el "Acta del Comahue" para la conformación de corredores bioceánicos, cobrando además renovada importancia a partir del desarrollo productivo de Vaca Muerta.

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Asimismo, la pavimentación responde a una demanda histórica de los vecinos de Huanguelén y de productores de los partidos de Daireaux, Coronel Suárez, General La Madrid y Guaminí.

Para Huanguelén, la vinculación con la Ruta Provincial Nº 86 es indispensable para conectar con la Ciudad de Buenos Aires y La Plata, así como para trasladar la producción ganadera al mercado de Cañuelas y establecimientos frigoríficos. El tramo hacia la Ruta Provincial Nº 85 permite acceder a las cabeceras distritales de Guaminí y Coronel Suárez, hospitales regionales y el transporte de granos hacia el puerto de Ingeniero White.

La falta de pavimento genera demoras y riesgos de accidentes, ya que los sistemas de navegación por GPS indican erróneamente esta ruta como asfaltada a viajeros que se dirigen hacia Carhué-Epecuén, La Pampa, Neuquén y Río Negro.

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Pese a haber sido incorporada al programa quinquenal 2022-2027 "6x6" y licitada en 2021, la obra no avanzó. En octubre de 2022 se colocó un cartel de obra que establecía un plazo de ejecución de 365 días, y sin embargo, la pavimentación nunca se concretó y el obrador quedó abandonado.

"La persistencia del problema, la ausencia de avances materiales y la necesidad de asegurar los recursos presupuestarios justifican de sobra la renovación del pedido para el Ejercicio 2027", concluyó Neumann.

En el mismo sentido, Neumann pidió por otras rutas de la región, vitales para la circulación de la producción y el turismo, como la finalización de la Ruta Provincial 67 entre Coronel Suárez y General La Madrid, una obra inconclusa desde 2009; y el mejoramiento de la Ruta Provincial 85 entre las RP 60 y 67, en Coronel Suárez, una importante conexión vial y productiva del distrito.