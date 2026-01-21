En un verano lleno de imprudencias y con un chico (Bastian) internado en grave estado tras un choque en los médanos de Pinamar, un proyecto de ley presentado en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires propone prohibir la circulación de vehículos motorizados en las playas bonaerenses, luego de varios siniestros ocurridos en zonas turísticas de la costa atlántica.

Ads

La iniciativa fue impulsada por los senadores provinciales Sergio Vargas y Carlos Kikuchi, del bloque Unión y Libertad, y busca establecer un marco normativo común para todo el litoral marítimo.

Ads

Puede interesarte

El proyecto plantea la prohibición general del tránsito de autos, motos, cuatriciclos y UTV sobre la arena y los médanos. Solo se permitiría la circulación en situaciones puntuales, como emergencias, tareas de seguridad, mantenimiento o prestación de servicios públicos esenciales.

Además, el texto propone una coordinación entre la provincia y los municipios costeros para implementar la norma de acuerdo con las características de cada distrito, con el objetivo de evitar vacíos legales o regulaciones dispares entre localidades vecinas.

Ads

Los autores del proyecto señalaron que la iniciativa responde al “creciente riesgo que implica la circulación de vehículos en zonas de uso recreativo”, donde conviven peatones, niños y actividades turísticas.

En ese sentido, advirtieron que la falta de controles adecuados genera situaciones de peligro permanente y antecedentes de siniestros que podrían evitarse. La propuesta legislativa también pone el foco en el impacto ambiental del tránsito vehicular sobre la costa.

Según los fundamentos del proyecto, la circulación de rodados sobre la arena acelera los procesos de erosión, daña la flora y fauna autóctonas y altera el equilibrio de los ecosistemas costeros.

Ads

Los senadores remarcaron que la preservación de ese equilibrio resulta clave para proteger la línea de costa frente a fenómenos climáticos extremos, como tormentas o marejadas, cada vez más frecuentes en la región.

Vargas y Kikuchi aclararon que el proyecto no busca afectar la actividad turística, sino garantizar condiciones adecuadas para que las playas sigan siendo espacios de esparcimiento seguros, con prioridad en la integridad de las personas y la protección del ambiente.