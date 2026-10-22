La Plata volvió a meterse en la discusión por el Mundial 2030. Fernando Islas Casares, director del Estadio Único Diego Armando Maradona, aseguró que el recinto platense será sede de la próxima Copa del Mundo durante una recorrida junto al intendente Julio Alak, quien difundió el video en sus redes sociales.

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“Este estadio va a ser sede del Mundial 2030”, afirmó Islas Casares mientras mostraba los avances de los trabajos de puesta en valor del predio ubicado en 25 y 32. Por su parte, Alak destacó el potencial del escenario deportivo y la inversión destinada a recuperar sus instalaciones.

Las obras se llevan adelante con financiamiento de la AFA, en el marco del acuerdo con la Provincia de Buenos Aires por el que la entidad asumió la explotación del estadio. El plan contempla la reparación del techo, la renovación de las butacas y los palcos, la instalación de iluminación LED y mejoras en el campo de juego.

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Según Islas Casares, los trabajos registraban un avance del 25% al momento de la recorrida. La reinauguración del estadio está prevista para fines de noviembre, con un amistoso entre las selecciones femeninas de Argentina y Alemania.

Estadio Único

La Plata busca un lugar en el Mundial 2030

La posibilidad de que la capital bonaerense reciba partidos mundialistas no es nueva. El Estadio Único ya había sido postulado para la competencia y en 2023 recibió la visita de representantes de la FIFA, que evaluaron sus instalaciones durante el Mundial Sub 20.

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Además, la AFA impulsó un convenio para convertir el recinto en la casa de las selecciones argentinas y puso en marcha un plan de mejoras para recuperar su protagonismo deportivo.

La ciudad busca sumarse así a la disputa por los encuentros que se jugarán en Argentina durante el Mundial 2030. El estadio Monumental de River fue señalado como sede del partido inaugural en territorio argentino, mientras que Rosario Central también postuló el Gigante de Arroyito.

Sin embargo, la afirmación del director del Estadio Único no equivale a una designación oficial de la FIFA. La definición de las sedes y de los partidos que recibirá cada una dependerá de las decisiones de los organismos responsables de la organización del torneo.

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El Mundial 2030 tendrá como anfitriones principales a España, Portugal y Marruecos. Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán encuentros conmemorativos por el centenario de la primera Copa del Mundo.