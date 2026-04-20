Desde el 19 de abril de 2026, Sergio Gabriel Torres ejerce la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

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Su asunción se produce de acuerdo al sistema de rotación anual establecido por el artículo 162 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires y el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Torres es juez del Tribunal desde el año 2019. Ya fue su presidente durante el periodo 2023- 2024.

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El cambio de autoridades dispuesto por Acuerdo 4223 prevé que Daniel Fernando Soria ejerza la vicepresidencia, completando la integración Hilda Kogan.

Con más de tres décadas en la Justicia, Torres fue juez federal en Comodoro Py y participó en causas de alto impacto.

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Actualmente, el cuerpo funciona con solo tres integrantes, por lo que debe recurrir a conjueces para alcanzar las mayorías requeridas.