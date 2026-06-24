Sesión caída por Adorni en Diputados: El bonaerense Juliano sembró sospechas sobre las ausencias del radicalismo
El radical Pablo Juliano hizo notar su disconformidad con las ausencias. "Si vos te hacés llamar radical, tenés que estar acá. No podés estar ausente", dijo.
La falta de quórum que impidió avanzar con el tratamiento de proyectos sobre la eventual interpelación a Manuel Adorni desató fuertes cuestionamientos dentro de la oposición. Uno de los más duros fue Pablo Juliano, diputado radical en el bloque Provincias Unidas, quién sí dio quórum
Desde su banca, el legislador bonaerense oriundo de Necochea pero cuya carrera política desarrolló en La Plata, apuntó directamente contra sus compañeros de partido y los diputados que decidieron no presentarse a la sesión.
"Un político no deja a su pueblo de rodillas. Si vos te hacés llamar radical, tenés que estar acá. No podés estar ausente", expresó.
En uno de los pasajes más encendidos, Juliano insistió con una serie de preguntas que despertaron repercusión. "¿Qué les dieron para no venir? ¿Qué les entregaron? ¿Qué precio están pagando?", lanzó, mientras además acusó de "corrupto" a Adorni. Además, sugirió la existencia de maniobras irregulares detrás del blindaje político que obtuvo el oficialismo.
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