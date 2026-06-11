La crisis en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) llegó al recinto de la Cámara de Diputados bonaerense a pedido de la oposición, quien logró conseguir el quórum para abrir la sesión especial pedida días atrás.

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Sin embargo, ni se abrió el debate. La bancada de Unión por la Patria bajó al recinto para bloquear los dos tercios necesarios para rechazar el tratamiento sobre tablas de la batería de iniciativas presentadas por la oposición sobre la obra social provincial. La sesión se levantó de inmediato.

La sesión especial fue a pedido de los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, las dos UCR, Unión y Libertad, la Coalición Cívica, Hechos y Derecha Popular. Todos juntan 47 escaños necesarios para el quórum y, si bien no estuvieron todos, logró llegar al número necesario.

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En la nota elevada para el pedido de sesión se proponía el tratamiento de una serie de expedientes que abarcan pedidos de informes, declaración de emergencia, citaciones a funcionarios y proyectos orientados a reformar la estructura de control y administración de la obra social estatal.

Además de solicitar explicaciones sobre el estado financiero y prestacional de IOMA, que dirige Homero Giles, varias propuestas plantean la creación de mecanismos de fiscalización legislativa y medidas para garantizar la normalización de sus servicios.

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