La Policía de la Ciudad desmanteló una organización criminal que realizaba extorsiones sexuales desde el interior de las unidades penitenciarias de Sierra Chica y Merlo. Según informó el diario Clarín https://www.clarin.com/policiales/sextorsiones-carcel-chicas-enganadas-hacer-producciones-hot-aprietes-menores-edad-ofrecidas-prostitutas_0_BFwYNnihBA.html, la banda captaba a sus víctimas mediante falsas ofertas laborales y utilizaba el material obtenido para chantajear tanto a mujeres como a hombres. El "modus operandi": engaño y amenazasLa investigación judicial determinó que el líder de la banda, alojado en Sierra Chica, se hacía pasar por productor de modas en redes sociales como Instagram y TikTok. Bajo la promesa de empleos como modelos de ropa interior, convencía a jóvenes —muchas de ellas menores de edad— para que enviaran fotos y videos íntimos con la excusa de "probar talles". Una vez que los delincuentes se hacían con el material fotográfico, comenzaba el calvario para las víctimas, ya que las obligaban a realizar videollamadas y practicar actos sexuales bajo la amenaza de enviar sus fotos íntimas a familiares o compañeros de colegio. En otros casos, la banda utilizaba las imágenes para ofrecer a estas mujeres como supuestas prostitutas. Asimismo, el grupo criminal creaba falsos perfiles en redes sociales para atraer hombres a los que luego contactaban por teléfono simulando ser policías; los acusaban de haber mantenido conversaciones obscenas con menores de edad y les reclamaban dinero a cambio de no realizar las denuncias correspondientes. Antecedentes y allanamientosEste operativo representa el segundo golpe contra el jefe de la organización, quien ya realizaba maniobras similares desde la Unidad Penitenciaria N°1 de Lisandro Olmos. En aquella ocasión, contaba con el apoyo de parejas en el exterior que prestaban sus cuentas bancarias para recaudar el dinero de los chantajes. Los allanamientos fueron ejecutados por la División Investigaciones Tecnológicas Especiales, con el aval de la UFIJ N°8 de Berazategui, a cargo del fiscal Ernesto Daniel Ichazo. Durante los procedimientos en las celdas, se secuestraron teléfonos celulares, anotaciones y material digital que confirman la autoría de los delitos por parte de los dos presidiarios implicados.