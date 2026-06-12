En medio del escándalo sobre el patrimonio que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el gobernador Axel Kicillof cuestionó desde Pergamino que “el Gobierno nacional con esa imagen de la motosierra era contra la casta" y que "nos enteramos todos los días que lo de la casta no salió bien”.

Ads

Durante su visita a la ciudad bonaerense, inauguró un nuevo edificio escolar y encabezó la entrega de patrulleros y motos para reforzar la seguridad local.

Más adelante, durante una rueda de prensa, aseguró que si el jefe de Gabinete fuera peronista "ya estaría preso" y bromeó con respecto al supuesto pendrive que el funcionario encontró en su casa con USD 500 mil: "Estoy buscando un pendrive para los recursos de la provincia".

Ads

“Más allá de los funcionarios, de las denuncias, el otro problema es a quién le cayó el ajuste”, agregó el mandatario, acompañado por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, la jefa de asesores, Cristina Álvarez Rodríguez y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo, entre otros funcionarios.

El acto, realizado en Parque España, reunió a autoridades provinciales, funcionarios locales, representantes de las fuerzas de seguridad y dirigentes de distintos sectores. Además, recorrió el nuevo edificio del Jardín de Infantes N°926.

Ads

Los ocho nuevos móviles y las 10 motos presentadas fueron adquiridas con recursos del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad provincial. Además, se incorporaron 40 efectivos que permitirán reforzar las tareas de patrullaje en distintos barrios del distrito.

Durante la jornada, las autoridades recorrieron el nuevo edificio del Jardín de Infantes N°926, que beneficia el aprendizaje de los niños y niñas que antes compartían instalaciones con el Centro Complementario N°801. La obra -que había sido paralizada por el Gobierno nacional- permite que la institución amplíe en un 50% su matrícula e incorpore una sala maternal.

Por último, Kicillof remarcó: “Desde que asumimos, la educación es una prioridad indiscutible en nuestra gestión: ya inauguramos 316 nuevos edificios escolares y concluimos más de 8.500 obras en escuelas”. “A Pergamino no va a llegar el sector privado para resolver todas las necesidades de los vecinos: la educación, la seguridad, la salud y la vivienda son responsabilidad del Estado, y ese es el compromiso que tomamos en la Provincia”, concluyó.