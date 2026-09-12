Durante la última sesión en el Concejo Deliberante de La Plata, el presidente del bloque PRO, Nicolás Morzone, expresó un efusivo respaldo a la política exterior impulsada por el Gobierno de Javier Milei en relación con la causa Malvinas.

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El edil sostuvo que el contexto internacional actual atraviesa una reconfiguración geopolítica global. En ese momento, instó a consolidar alianzas estratégicas con Occidente para fortalecer la posición soberana del país en el Atlántico Sur. Allí, aseguró: “Los derechos no nacen por espasmo, los derechos se conquistan, y si hay que ir a la guerra, se irá a la guerra”. La frase desafortunada se terminó viralizando.

Al día siguiente de la sesión, consultado por lo que quiso decir, terminó pidiendo disculpas. “Es una frase sacada un poco de contexto. Suena a un exabrupto, no la fue la más correcta, fue un debate mucho más profundo”, se justificó. “Me refería a defender con tenacidad algo que es nuestro”, insistió.

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Y agregó: “En ningún momento me referí a iniciar a una guerra o a un conflicto bélico con Inglaterra, mi discurso no giró en torno a eso. Sacado de contexto, suena a que dije que iba a ir a la guerra. Me equivoqué, pido disculpas”.

En declaraciones a NOW 979, Morzone también contó que recibió amenazas de muerte a través de las redes sociales luego del exabrupto.

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Nicolás Morzone, concejal del PRO en La Plata, habló con @diegosehinkman en #AfterOfficeNow sobre la polémica que generaron sus declaraciones durante un debate por Malvinas y sus cruces con la oposición.



“No fue la mejor frase, está claro, está totalmente sacado de contexto.… pic.twitter.com/f9s8iJOqgL — NOW 97.9 FM (@979Now) September 11, 2026

Además, durante su intervención hubo momentos de tensión como en todo debate, lo que derivó en reiterados llamados al orden por parte de la Presidencia. El concejal también dirigió cuestionamientos al Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, a la que asemejó a una unidad básica de La Cámpora.

“Le quiero preguntar al CECIM: ¿quién les pide tanto? Decirle sinvergüenza e hipócrita al presidente por un anuncio en defensa de lo que ellos mismos fueron a dar su vida genera una profunda vergüenza”, concluyó.

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