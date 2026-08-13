El hecho fue denunciado ante el Sistema de Reporte Vial Ciudadano de la ANSV. Mediante las imágenes, el organismo identificó al conductor y solicitó la suspensión preventiva de su Licencia Nacional de Conducir.

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El conductor tiene 46 años y su licencia se encuentra radicada en la Provincia de Buenos Aires, se informó oficialmente. Ahora deberá ser notificado de la medida preventiva por el período de tiempo que determine la jurisdicción correspondiente.

La ANSV calificó al hecho como “demencial”.

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- Fue en ruta 2.

- La Agencia Nacional de Seguridad Vial identificó al conductor y pidió la suspensión de la licencia. pic.twitter.com/KiPuI1pTOQ — Vía Szeta (@mauroszeta) August 13, 2026

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