"Si nos matamos, nos matamos 2": Inhabilitan a conductor bonaerense por filmarse manejando y tomando whisky
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) difundió un video donde se ve al sujeto manejando de manera "demencial". Ya fue identificado e inhabilitado. En la grabación, subida a redes por el propio infractor, bromea imitando el recordado caso de Mar del Plata conocido como “si nos matamos, nos matamos”, cuando un conductor, tras decir esa frase, condujo temerariamente y colisionó.
El hecho fue denunciado ante el Sistema de Reporte Vial Ciudadano de la ANSV. Mediante las imágenes, el organismo identificó al conductor y solicitó la suspensión preventiva de su Licencia Nacional de Conducir.
El conductor tiene 46 años y su licencia se encuentra radicada en la Provincia de Buenos Aires, se informó oficialmente. Ahora deberá ser notificado de la medida preventiva por el período de tiempo que determine la jurisdicción correspondiente.
La ANSV calificó al hecho como “demencial”.
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