Los vecinos de un sector de la localidad de Los Hornos, en la ciudad de La Plata, colgaron este lunes un pasacalle con el que pretenden disuadir a los delincuentes prometiéndoles que están dispuestos a defenderse; como sea. "Rastreros en esta zona no llamamos a la policía, si te enganchamos te cabe el plomo", se lee en el cartel que colgaron en la esquina de 158 y 56.

La iniciativa local se inspiró en la que tuvieron los vecinos de un barrio que también se llama Los Hornos, pero está en la capital de Santa Fe. En el pasacalle que colgaron en La Plata se pueden ver los mismos dibujos: un revólver, una lápida y un ataúd. En Los Hornos actuaron con el impulso que les dio la seguidilla de delitos que tiene en jaque a los vecinos desde octubre.

"Tenemos familia, tenemos hijos y tenemos miedo", reconoció al medio local El Día, una vecina de 37 años llamada Maru. Recordó que la semana pasada delincuentes ingresaron en una casa en la que estaban durmiendo dos nenas. Otro caso que puso en alerta al barrio tuvo como víctima a un joven que fue blaeado durante un robo por dos motochorros.

El pasacalle no es la única medida que adoptaron los vecinos de esa zona. Hicieron una nota para llevar a la comisaría Tercera con el propósito de reclamar, sobre todo, más patrulleros para la comisaría y presencia policial. Y analizan ir por un recurso todavía más extremo: "Si no tenemos respuesta vamos a cerrar las calles para que no puedan acceder a nuestro barrio".