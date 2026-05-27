El Ministerio de Seguridad bonaerense informó que siete simpatizantes colombianos fueron detenidos este martes por la noche durante el operativo de seguridad desplegado en el encuentro entre Estudiantes de La Plata y Deportivo Independiente Medellín (DIM), disputado por la Copa Libertadores.

Ads

Según detalló la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE), los hinchas del conjunto colombiano intentaron ingresar al estadio pese a la prohibición vigente para público visitante impuesta por Conmebol.

El procedimiento fue realizado en conjunto entre personal de APREVIDE y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que detectaron a los simpatizantes mezclados entre los hinchas locales en el anillo de seguridad montado en las inmediaciones del estadio.

Ads

De acuerdo con el parte oficial, la situación generó algunas alteraciones en el operativo, aunque fue controlada rápidamente por las fuerzas de seguridad.

Los siete detenidos, todos de nacionalidad colombiana, quedaron a disposición de la Justicia en el marco de la Ley Provincial N° 11.929, tras comprobarse que pretendían acceder al estadio sin entrada habilitante y camuflados entre el público de Estudiantes.

Ads

Desde APREVIDE destacaron el trabajo coordinado con el club platense y las fuerzas policiales para detectar y neutralizar la situación antes de que se produjeran incidentes de mayor gravedad.

Además, el organismo ratificó que continuará aplicando medidas estrictas de prevención y control en este tipo de encuentros internacionales para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de los espectáculos deportivos en la provincia de Buenos Aires.