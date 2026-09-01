Sigue el conflicto entre Tandil y Azul por el traslado de una familia: Lunghi le respondió a Sombra y crece la polémica
El conflicto entre ambos municipios sumó un nuevo capítulo. Desde Tandil rechazaron la respuesta del intendente de Azul, quien había negado que la familia hubiera sido “expulsada” o abandonada y sostuvo que el traslado respondió a un pedido de sus integrantes. Además, reclamó el reintegro de los gastos ocasionados.
La polémica entre Tandil y Azul por el traslado de una familia en situación de vulnerabilidad sumó un nuevo capítulo. El gobierno de Miguel Lunghi respondió formalmente a la presentación realizada por el intendente azuleño Nelson Sombra y rechazó sus argumentos.
La respuesta fue enviada por el secretario de Legal y Técnica del Municipio de Tandil, Juan Francisco Macia Cantarelli, por expresa instrucción de Lunghi. En la nota, el funcionario calificó como “falsas, inexactas e improcedentes” las justificaciones planteadas por la administración de Azul y cuestionó el traslado del grupo familiar desde ese distrito hacia Tandil.
Desde el municipio tandilense sostuvieron que se trató de un traslado irregular de personas en situación de vulnerabilidad y señalaron que la situación obligó a la comuna a disponer recursos extraordinarios para asistir a la familia.
Según detallaron, Tandil tuvo que afrontar gastos de alojamiento transitorio, alimentos, vestimenta y asistencia sanitaria urgente.
“No se trata de imputaciones unilaterales ni de una decisión antojadiza de Tandil”, sostuvo Macia Cantarelli en la réplica formal, donde además cuestionó el accionar del personal municipal de Azul.
El conflicto también tiene un componente económico. Tandil rechazó la pretensión de Azul de no hacerse cargo de los costos y reservó el derecho de reclamar la totalidad de las sumas ya devengadas y las que pudieran generarse.
Además, el municipio gobernado por Lunghi advirtió que podría iniciar acciones legales y realizar presentaciones ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, al cuestionar el supuesto uso de vehículos oficiales de Azul fuera de su jurisdicción.
Pese al fuerte cruce, Tandil aceptó la mesa de trabajo conjunto propuesta por Sombra para abordar el conflicto y buscar una salida a la situación.
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