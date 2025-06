Este jueves a las 15.00, trabajadores de la empresa Georgalos se concentrarán frente a sus oficinas comerciales, en la intersección de Thames y Panamericana, para reclamar la reincorporación de cinco compañeros despedidos y denunciar el incumplimiento de la conciliación obligatoria.

La medida fue anunciada a través de un comunicado en el que apuntan contra la empresa por “no respetar la conciliación”, tener “prácticas antisindicales” y avanzar en un plan de flexibilización laboral y reducción de personal.

Los despidos se produjeron en la planta de Victoria luego de un paro del sector chocolate, impulsado por el Sindicato de la Alimentación, junto a la comisión interna y trabajadores, en rechazo a nuevas condiciones de trabajo que incluían achicamiento de dotación y aumento de la producción. La respuesta de la empresa, según los empleados, fue echar a cinco trabajadores, lo que provocó un paro general en la planta.

Tras la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, se dictó la conciliación obligatoria, lo que llevó a los trabajadores a levantar la medida de fuerza. Sin embargo, denuncian que Georgalos no acató la resolución oficial, sigue negando el ingreso a los cinco despedidos y se niega a sentarse a negociar.

“Ya pasaron varios días y Georgalos no respeta la conciliación obligatoria. No reincorpora a los compañeros y no se presenta a las reuniones con el sindicato”, remarcaron los trabajadores en el comunicado.

Desde el Sindicato de la Alimentación, encabezado por Rodolfo Daer, aseguraron que continuarán acompañando el reclamo y realizando las denuncias correspondientes por las irregularidades cometidas por la empresa.

“Queremos la reincorporación ya. Que se nos devuelvan nuestros puestos de trabajo”, concluyeron los trabajadores, que en la jornada de hoy manifestarán su reclamo en las puertas de las oficinas comerciales de Georgalos y Mondelez.