El hecho ocurrió el último lunes. Una soleada tarde de playa en Pinamar terminó con incidentes y un periodista de Crónica TV agredido. Las violentas escenas fueron transmitidas en vivo por el canal de noticias y el agresor terminó detenido por la Policía.

Todo empezó cuando un grupo de jóvenes protagonizó una pelea en la playa que estaba desbordada de gente. Según los testigos, hubo un enfrentamiento y botellazos. Seguidamente, avanzó la Policía de Pinamar para dispersar el lugar y llevarse parlantes.

Mientras esto sucedía, el notero de Crónica fue entrevistando a los jóvenes que dejaban la playa por la columna policial. Finalmente, a las 20.18, mientras el notero entrevistaba a un grupo de chicos, la cámara se dio vuelta y luego mostró al reportero lastimado.

"Me lastimó, me pegó una piña y me lastimó. Me lastimó mal, loco", dijo como pudo el notero Christian Eche, al aire, ante la preocupación del conductor del noticiero que estaba en el piso. Y con el ojo derecho hinchado, detalló: "Un pibe se acercó y me golpeó".

El trabajador de prensa debió salir del aire para ir atenderse en el Hospital local. Cerca de las 22.00 volvió a la pantalla de Crónica donde contó: "Lo detuvieron a mi agresor. Tiene 16 años". "Por suerte no perdí la visión ni el conocimiento", confirmó el notero.

Según se informó más temprano, el municipio de Pinamar buscará prohibir el ingreso a la zona de playa con heladeras conservadoras con bebidas alcohólicas y equipos de música o parlantes para evitar las fiestas de los jóvenes en el espacio público.​