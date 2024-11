En el marco de un prolongado conflicto y en la previa del corte general de la atención por 24 horas a afiliados de IOMA, la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA) denunció que muchos centros de alta complejidad podrían dejar de atender.

A través de un comunicado, la entidad que nuclea a médicos de la provincia denunció que muchos "centros de alta complejidad han informado que se verán obligados a cortar los servicios a los beneficiarios del Instituto" ante la "falta de pago" por parte de IOMA, la mutual presidida por Homero Giles.

"IOMA aún no ha pagado las prestaciones brindadas en el mes de mayo a sus afiliados, y estos 6 meses de deuda ponen en peligro la continuidad de la prestación en todo el ámbito provincial para más de 2 millones de beneficiarios que no podrán realizarse tomografías, resonancias, y otras prestaciones de alta complejidad" dijeron.

En ese marco, advirtieron que esa deuda "se suma a los más de 8 mil millones de pesos que el Instituto adeuda a los médicos de FEMEBA, y no hace más que sumar nuevas dificultades a los afiliados de IOMA".

Por otra parte, la FEMEBA llevará adelante una medida de fuerza este viernes 8 de noviembre. IOMA está cerrando acuerdos con distintos círculos médicos locales en detrimento de convenios firmados con la mencionada entidad.

“Las características de la medida serán similares a las anteriores, debiendo asistirse a los beneficiarios del Instituto como pacientes particulares, pudiendo prescribir libremente medicamentos, estudios y otros tratamientos”; indicaron.

Y explicaron: “La medida pretende continuar visibilizando la problemática suscitada a partir de la denuncia unilateral del convenio por parte de IOMA, en 20 partidos del ámbito provincial y desenmascarar las mentiras, la ineficiencia y la falta de transparencia, de la actual gestión de IOMA”.



La Plata, 6 de noviembre de 2024

IOMA: corte alta complejidad

