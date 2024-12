Este miércoles, la sede del PAMI de San Fernando, ubicada en la calle Constitución, fue escenario de largas filas y protestas protagonizadas por adultos mayores que buscaban completar el trámite de reempadronamiento para mantener la cobertura del 100% en medicamentos. La situación se repitió en otras sedes del conurbano bonaerense, reflejando el impacto de los recientes cambios en el acceso al subsidio social de medicamentos.

Desde el 1 de diciembre, las farmacias dejaron de aplicar el descuento del 100% a quienes no hayan realizado este trámite, lo que obligó a miles de afiliados a buscar una solución inmediata. Aunque el reempadronamiento puede realizarse de forma online, muchas personas mayores enfrentaron dificultades técnicas o no lograron completarlo, optando por acercarse personalmente a las oficinas.

La sede de San Fernando, dirigida por Kevin Buj, ex candidato a intendente por La Libertad Avanza, no pudo contener la masiva afluencia de afiliados, generando tensiones y desbordes. “Necesitamos los medicamentos y no hay tiempo para esperar a que el trámite se resuelva por Internet”, expresó una de las personas presentes al medio local QUE PASA, reflejando la urgencia de quienes dependen de estos insumos para su salud.

“Es inhumano que nos hagan pasar por esto”, reclamó un jubilado, visiblemente cansado tras horas de espera. Mientras tanto, las autoridades del PAMI no se pronunciaron oficialmente sobre las protestas, pero la imagen de personas mayores haciendo filas interminables bajo el calor, tal como publicó LANOTICIA1.COM este lunes desde Morón, vienen generando bronca y polémica.

Nuevos requisitos y más trámites

El recorte en la cobertura, implementado por el gobierno nacional, exige ahora cumplir una serie de requisitos para acceder al subsidio. Entre ellos, tener ingresos menores a 1,5 haberes mínimos previsionales ($389.398 según los valores de diciembre), no estar afiliado a prepagas, no poseer más de un inmueble o vehículos de menos de 10 años de antigüedad. Además, quienes superen este límite de ingresos podrán solicitar el beneficio si el costo de los medicamentos supera el 15% de sus ingresos, presentando informes médicos y sociales.

El trámite de reempadronamiento puede hacerse presencialmente, con aprobación inmediata, o mediante la web. Sin embargo, la saturación del sistema y la falta de información adecuada dejaron a muchos adultos mayores en una situación de incertidumbre.