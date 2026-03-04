Patricia Bullrich, en declaraciones televisivas respaldó los dichos del Presidente Javier Milei durante la Asamblea Legislativa acerca de un supuesto intento de desestabilización por parte de la oposición en el marco de la campaña para las elecciones legislativas, y de su propia vice, Victoria Villarruel. "Va en otra dirección; más para el camino del peronismo, hay que ver si la aceptan”, aseveró la ex Ministra contra la Vicepresidenta.

“Me parece que hoy el Gobierno va para un lado, políticamente hablando, que son las políticas liberales de una economía abierta y de un Estado chico, y me parece que Villarruel, por las cosas que hace públicamente, va en otra dirección”, añadió.

A su vez, ahondó sobre el presunto intento de desestabilización: “Desde el 7 de septiembre hasta el 26 de octubre, no sé quiénes, pero había muchos cruzando los dedos para que nos vaya mal. ¿Cuáles son todos los actores? El presidente tiene información y lo habrá dicho con lo que tiene y no soy nadie para desmentirlo”.

Vale destacar que Villarruel viene de protagonizar en las últimas horas un fuertísimo cruce con el Diputado radical devenido en libertario Luis Petri (quien fuera compañero de fórmula de Bullrich en las últimas presidenciales, frente a Milei-Villarruel). El ex Ministro de Defensa calificó a la Vicepresidenta de golpista, y ésta respondió: "A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente. Y por el vaciamiento de IOSFA (obra social de las fuerzas armadas), y los suelda más bajos de todas las fuerzas".

Yo te conozco por golpista https://t.co/K18U4zUzLx — Luis Petri (@luispetri) March 3, 2026

