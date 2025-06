Sigue la polémica en San Fernando por lo que ocurrió días atrás en el Concejo Deliberante, donde la concejal Pamela Ávila Bustamante, única representante de La Libertad Avanza en el distrito, fue expulsada del recinto luego de hacer comentarios contra Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la condena judicial que la expresidenta recibió por corrupción.

La sesión estuvo marcada por el cruce entre el oficialismo local y la edil libertaria, que defendió la decisión de la Corte Suprema y celebró la sentencia a seis años de prisión domiciliaria contra Cristina. Las declaraciones encendieron los ánimos del bloque peronista y del público, que reaccionó con gritos y cánticos. La tensión escaló cuando un dirigente libertario provocó a una militante peronista, lo que generó el cántico “Milei basura, vos sos la dictadura” desde las gradas.

🚨San Fernando | así abuchearon a la concejal de LLA pamela avila dentro del concejo deliberante.



👉🏽mi completo repudio a la agresión esta gente habla de democracia después…. pic.twitter.com/ds4syiiz3U — Frannkitoo.zn (@Frannkitoo_zn) June 13, 2025

Mientras el público pedía que retiraran al dirigente, Ávila intentó redirigir la atención hacia sí misma para forzar su salida. “Apenas tomé la palabra, me interrumpieron. Hasta enviaron a un secretario para decirme que no hablara y me cambiaron de banca”, denunció luego ante los medios. También afirmó que recibió una amenaza desde el público: “Hoy se pudre”, aseguró que le gritaron.

Según informó el portal DiputadosBonaerenses, el hecho derivó en un cuarto intermedio, pero la situación no se calmó. Finalmente, Ávila se retiró del recinto.

Días después, La Libertad Avanza en San Fernando difundió un comunicado de repudio firmado por su coordinador, Kevin Buj, donde denunció que el peronismo “agredió, insultó y violentó” a la concejala. “Fue con el único objeto de no dejar que una representante legítimamente electa pueda ejercer su derecho a expresarse”, sostuvieron.

El comunicado cerró con un mensaje político contundente: “El peronismo es el pasado que se terminó con la llegada de Milei a la presidencia. La Libertad avanza y avanzará. San Fernando será libre”.