El debate por Malvinas, que se reavivó durante el Mundial tras el cruce entre Argentina e Inglaterra y la bandera exhibida por los jugadores de la Selección, sumó este sábado un nuevo capítulo con una polémica declaración del vocero presidencial, Adrián Ravier.

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A través de su cuenta en X, Ravier sostuvo: "Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas". En el mismo mensaje argumentó que, si Argentina logra convertirse en "un país grande, próspero y respetado", tendrá mayores posibilidades de avanzar en el reclamo de soberanía. Además, remarcó que "la única vía es la diplomática" y que el respaldo internacional resulta clave.

Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas. Si logramos que la Argentina sea grande nuevamente, próspera y respetada, nuestras posibilidades de avanzar en el reclamo de soberanía serán mucho mayores.



La única vía es la diplomática, y el respaldo internacional… — Adrian Ravier (@AdrianRavier) July 18, 2026

El funcionario también citó una reciente columna publicada por el diario británico The Guardian, en la que se plantea que las Islas "no pueden seguir siendo británicas para siempre" y se propone retomar las negociaciones entre el Reino Unido y la Argentina. En ese marco, concluyó que "la fortaleza de un reclamo internacional depende también de la fortaleza del país que lo sostiene".

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Las declaraciones provocaron una inmediata reacción de dirigentes opositores. La senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio ironizó con el mensaje, mientras que la diputada Cecilia Moreau cuestionó con dureza al vocero y le reprochó haber calificado de esa manera al país que representa como funcionario.

También respondió el diputado socialista Esteban Paulón, quien afirmó que "con dirigentes y funcionarios que piensen que somos un país bananero, difícil creer que este gobierno tiene un proyecto de desarrollo para Argentina" y volvió a pedir su renuncia.

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En tanto, el diputado del MID Eduardo Falcone tomó distancia del término utilizado por Ravier. Señaló que Argentina es "un país subdesarrollado", pero consideró que eso "no es lo mismo que ser un país bananero", aunque coincidió en que un mayor nivel de desarrollo fortalecería el reclamo de soberanía.

La discusión se suma a las diferencias que ya habían quedado expuestas dentro del propio Gobierno en torno a la cuestión Malvinas. Mientras el presidente Javier Milei respaldó la postura de Lionel Scaloni de no mezclar el reclamo soberano con el partido frente a Inglaterra, la vicepresidenta Victoria Villarruel sostuvo que el encuentro "no era un partido más" y reivindicó públicamente la causa Malvinas antes y después de la semifinal.

El bananero sos vos y tu gobierno. Debería darte vergüenza hablar así de la Nación que representas como funcionario. Pero más vergüenza debería darte intentar engañar a la gente… ¡como si el modelo que buscan imponer no apuntara precisamente en ese sentido!



Apuestan por una… https://t.co/H9X6mXZbfd — Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) July 18, 2026

Oime @AdrianRavier



Con dirigentes y funcionarios que piensen que somos un país bananero, difícil creer que este gobierno tiene un proyecto de desarrollo para Argentina.



Primero mandas a la gente a “abrigarse” por el tarifazo en el gas. Luego responsabilizaste a millones por el… https://t.co/jmfUBkKX4B — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) July 18, 2026

El nuestro es todavía un pais subdesarrollado..

No es un "país bananero".

Es cierto que es más probable que nos respeten más si superamos esa condición y logramos ser un país desarrollado.

Que no es lo mismo que ser un país "grande" o "próspero". https://t.co/CnFvWobt23 — Eduardo Falcone (@dipfalcone) July 18, 2026