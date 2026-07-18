Sigue la polémica por Malvinas: ahora el vocero presidencial habló de un "país bananero" y la oposición salió a cruzarlo
Adrián Ravier defendió la vía diplomática para el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y afirmó que "siendo un país bananero, nunca vamos a recuperarlas". La frase desató fuertes críticas de legisladores de distintos espacios políticos.
El debate por Malvinas, que se reavivó durante el Mundial tras el cruce entre Argentina e Inglaterra y la bandera exhibida por los jugadores de la Selección, sumó este sábado un nuevo capítulo con una polémica declaración del vocero presidencial, Adrián Ravier.
A través de su cuenta en X, Ravier sostuvo: "Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas". En el mismo mensaje argumentó que, si Argentina logra convertirse en "un país grande, próspero y respetado", tendrá mayores posibilidades de avanzar en el reclamo de soberanía. Además, remarcó que "la única vía es la diplomática" y que el respaldo internacional resulta clave.
El funcionario también citó una reciente columna publicada por el diario británico The Guardian, en la que se plantea que las Islas "no pueden seguir siendo británicas para siempre" y se propone retomar las negociaciones entre el Reino Unido y la Argentina. En ese marco, concluyó que "la fortaleza de un reclamo internacional depende también de la fortaleza del país que lo sostiene".
Las declaraciones provocaron una inmediata reacción de dirigentes opositores. La senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio ironizó con el mensaje, mientras que la diputada Cecilia Moreau cuestionó con dureza al vocero y le reprochó haber calificado de esa manera al país que representa como funcionario.
También respondió el diputado socialista Esteban Paulón, quien afirmó que "con dirigentes y funcionarios que piensen que somos un país bananero, difícil creer que este gobierno tiene un proyecto de desarrollo para Argentina" y volvió a pedir su renuncia.
En tanto, el diputado del MID Eduardo Falcone tomó distancia del término utilizado por Ravier. Señaló que Argentina es "un país subdesarrollado", pero consideró que eso "no es lo mismo que ser un país bananero", aunque coincidió en que un mayor nivel de desarrollo fortalecería el reclamo de soberanía.
La discusión se suma a las diferencias que ya habían quedado expuestas dentro del propio Gobierno en torno a la cuestión Malvinas. Mientras el presidente Javier Milei respaldó la postura de Lionel Scaloni de no mezclar el reclamo soberano con el partido frente a Inglaterra, la vicepresidenta Victoria Villarruel sostuvo que el encuentro "no era un partido más" y reivindicó públicamente la causa Malvinas antes y después de la semifinal.
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