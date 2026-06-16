La búsqueda de los cinco hombres que desaparecieron mientras navegaban en el Río de la Plata continúa sin descanso. La Prefectura Naval Argentina reforzó este martes el operativo con la incorporación de un avión PA-62, que realiza tareas de reconocimiento aéreo para ampliar el área de rastreo y coordinar las acciones con las embarcaciones desplegadas en el agua.

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Los tripulantes viajaban a bordo de la embarcación deportiva "Chamigo-Ho", que había zarpado desde la costanera de Hudson, en el partido de Berazategui, para realizar pesca deportiva de pejerrey. Sin embargo, nunca regresaron al punto de partida.

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Según informó la fuerza, el operativo se desarrolla en una amplia zona del Río de la Plata comprendida entre el Puerto de Buenos Aires y la ciudad de La Plata. En el lugar trabajan los guardacostas GC-79 "Río Deseado", GC-129 "Lago Colhue", GC-140 "Lago Yehuin" y GC-75 "Bahía Blanca", además de embarcaciones semirrígidas que recorren distintos sectores del río.

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A la búsqueda también se suman patrullajes terrestres sobre la línea costera, mientras la aeronave incorporada este martes realiza sobrevuelos para detectar posibles indicios del paradero de la embarcación y sus ocupantes.

La alerta se activó luego de que personal del Camping Hudson advirtiera que los cinco navegantes, todos mayores de edad, no habían regresado tras ingresar al río durante la mañana. Los vehículos de los pescadores permanecían estacionados en el predio.

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🚨 Continúa la intensa búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata.



La Prefectura Naval Argentina reforzó el operativo con un avión PA-62, además de guardacostas, embarcaciones semirrígidas y patrullas terrestres que rastrillan la zona entre Buenos Aires… pic.twitter.com/EdWRQmzxyS — LaNoticia1.com (@lanoticia1) June 16, 2026

De acuerdo con los datos recabados por los investigadores, los tripulantes tenían experiencia en navegación y contaban con los elementos de seguridad obligatorios, entre ellos chalecos salvavidas, bengalas, equipo GPS y radio VHF.

Hasta el momento, los reiterados intentos de comunicación mediante radio y telefonía celular no dieron resultado. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Descentralizada de Berazategui, que interviene en el caso mientras continúa el intenso operativo para dar con los cinco hombres desaparecidos.