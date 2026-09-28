La concejal Natali Olmedo, de General Pinto, presentó este jueves su renuncia formal a la banca que ocupaba en el Concejo Deliberante, en medio de diferencias con el espacio político a través del cual había llegado al cargo.

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La salida era una posibilidad que se venía barajando desde hacía un tiempo y, según informó Distrito Interior, la propia edil había manifestado en distintas oportunidades su intención de dejar el Concejo.

De acuerdo con lo publicado por ese medio, el vínculo entre Olmedo y el grupo político con el que llegó al Concejo nunca había sido bueno. También trascendió que existían diferencias en torno a su postura y a la representación de los principios de La Libertad Avanza (LLA).

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La renuncia deberá ser aceptada formalmente por el Concejo Deliberante, aunque no tendría objeciones para avanzar, según la información difundida.

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En caso de que se concrete, la banca de Olmedo será ocupada por Jonatan Pagan, referente de La Libertad Avanza en General Pinto.

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Una seguidilla de rupturas en LLA

La salida de Olmedo se suma a una serie de quiebres y alejamientos que LANOTICIA1.COM fue registrando en distintos municipios bonaerenses durante los últimos meses.

Uno de los casos fue el de Mariana Huber, en Escobar, quien dejó el bloque de La Libertad Avanza y conformó un monobloque para incorporarse a Consolidación Argentina, el espacio que impulsa a Dante Gebel.

En Quilmes, el concejal Ricardo Rij renunció a la presidencia del bloque libertario apenas unos días después de haber asumido ese cargo y creó el monobloque Renovación Quilmeña.

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En Junín, Belén Veronelli también rompió con LLA y continuó su mandato desde un espacio propio, denominado Libertad y Justicia, cuestionando algunas decisiones del Gobierno nacional y el rumbo del espacio.

En La Matanza, la concejal Leila Gianni anunció su renuncia a La Libertad Avanza y cuestionó el rumbo que había tomado el proyecto político. La dirigente sostuvo que ya no se reconocía en el espacio y reclamó mayor cercanía con la gente.

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Días después, en Navarro, Soledad Lozano abandonó el bloque libertario y anunció que continuaría su mandato desde un espacio propio. La concejal explicó que se apartaba de una forma de hacer política con la que ya no se sentía representada.

También hubo movimientos hacia Consolidación Argentina en otros distritos. En septiembre, la concejal de Pilar, Solana Marchesan, anunció su salida de LLA y su incorporación a ese espacio. En ese contexto, LANOTICIA1.COM también había repasado los casos de Luis Alberto Vivas en Villa Gesell y Patricia Heltner en Mar Chiquita.

En el ámbito legislativo bonaerense, además, Gastón Abonjo, diputado provincial por Mar del Plata, dejó el bloque de La Libertad Avanza y pasó a integrar Derecha Popular, junto a Juan José Esper. El legislador atribuyó su decisión a diferencias vinculadas con el funcionamiento y el estilo del espacio.

Así, la renuncia de Olmedo en General Pinto se suma a una serie de rupturas, cambios de bloque y alejamientos de dirigentes que habían llegado a sus cargos bajo el sello libertario en distintos puntos de la Provincia.