La discusión sobre las apuestas online y sus consecuencias en niños y adolescentes sumó un nuevo capítulo de tensión política en la Legislatura bonaerense. La reunión de la Comisión de Ludopatía no consiguió el quórum necesario para avanzar con los proyectos presentados, por lo que el debate fue postergado hasta el próximo martes.

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El encuentro estaba previsto para tratar iniciativas vinculadas con la prevención y el combate de la ciberludopatía, pero terminó atravesado por diferencias políticas sobre cómo regular el negocio de las apuestas virtuales y qué destino deberían tener los recursos provenientes de esa actividad.

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Rovello cuestionó el proyecto y habló de una posible caja política

El diputado bonaerense Fernando Rovello cuestionó la iniciativa impulsada por el oficialismo y aseguró que su propuesta apunta a combatir el juego clandestino y regular las plataformas de apuestas.

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En una publicación, el legislador sostuvo que el 80% del mercado de apuestas online en la provincia sería ilegal y advirtió sobre la participación de niños, niñas y adolescentes en ese circuito.

“Presentamos un proyecto que combate y regula en serio la ludopatía infantil”, afirmó.

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Sin embargo, manifestó su rechazo a la creación de un fondo de más de $700 mil millones que, según su interpretación, podría convertirse en una herramienta de financiamiento político de La Cámpora.

En ese sentido, cuestionó el mecanismo de administración de los recursos y difundió el proyecto alternativo que presentó en la Cámara de Diputados bonaerense.

La respuesta de Tignanelli: “Es un poco más de 700 mil millones”

La respuesta llegó de parte del diputado de Unión por la Patria Facundo Tignanelli, quien defendió la iniciativa oficialista y rechazó los cuestionamientos sobre el destino del dinero.

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El legislador aseguró que los recursos del fondo tendrían una asignación específica y directa para clubes de barrio y deportistas, con el objetivo de financiar acciones destinadas a mitigar las consecuencias sociales del juego.

Además, precisó que el monto previsto supera los $700 mil millones y sostuvo que la propuesta busca obtener recursos de las empresas titulares de las licencias de apuestas.

Tignanelli también respondió con dureza a Rovello y cuestionó los intereses que, a su entender, representa el diputado opositor.

En uno de los pasajes más confrontativos de su mensaje, le expresó: “Habla bien de vos esa honestidad intelectual. También habla bien de vos que pongas la cara para defender el negocio de las licenciatarias”.

Un debate que quedó pendiente

El cruce dejó en evidencia las diferencias entre oficialismo y oposición sobre el modelo de regulación del juego online en territorio bonaerense.

Mientras desde el oficialismo defienden la creación de un fondo financiado por las empresas licenciatarias para destinar recursos a clubes y deportistas, desde la oposición plantean objeciones sobre su administración y proponen otras herramientas para combatir las apuestas ilegales.

La falta de quórum impidió que la comisión avanzara con el tratamiento legislativo, por lo que la discusión continuará el próximo martes, cuando se intentará retomar el debate sobre una problemática que preocupa especialmente por el acceso de menores de edad a las plataformas de apuestas.

La disputa política, entretanto, ya dejó planteado un interrogante central: cómo controlar un mercado en expansión, reducir el juego clandestino y garantizar que las medidas contra la ludopatía tengan un impacto concreto en la sociedad bonaerense.