El director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, encabezó este miércoles el inicio del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires a través de un acto que se llevó a cabo en el municipio de Punta Indio, en compañía del Intendente interino Leonardo David Angueira y el Administrador de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Hernán Y Zurieta.

El funcionario de Kicillof celebró que comienza "un año distinto, con presencialidad plena" en las escuelas de toda la provincia de Buenos Aires, donde asisten más de 5 millones de alumnos, y remarcó que "el nuevo ciclo lectivo comienza en la fecha establecida y sin huelgas" por parte de los sindicatos docentes, tras el acuerdo salarial alcanzado la semana pasada con los gremios.

"Queremos que sea un año de presencialidad sostenida, que cumpla 190 días de clases", afirmó Sileoni Sileoni, quien destacó que Buenos Aires implementó el programa de Acompañamiento a las Trayectorias y Revinculación (ATR), pero advirtió que "hay 62,000 estudiantes de secundario y 6.000 del primario que todavía tienen una relación distante con el sistema educativo" .

Sileoni también se mostró "totalmente a favor de las prácticas laborales". "Deben tener un sentido pedagógico y no dejar de ser una tarea escolar", indicó al opinar sobre el sistema que este año implementa el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la Ciudad de Buenos Aires. "Esto funciona hace mucho tiempo en las escuelas técnicas de la Provincia", aclaró.

Además, el exministro de Educación de la República Argentina durante el período 2009 -2015 subrayó que los contenidos escolares "no son los mismos que los de hace diez años". "No pueden ser los mismos, la escuela tiene que ser dinámica y no puede quedarse atrapasa en el pasado. Los contenidos y los diseños curriculares son constantemente modificados y actualizados".

"Los problemas de la educación argentina son evidentes y tienen que ver con la enseñanza, con los aprendizajes y en eso estamos trabajando. La pandemia y la educación no se llevan nada bien. La pandemia nos ha dejado secuelas muy dolorosas de conocimiento y nos ha dejado chicos en el camino. Venimos de dos años de mucho dolor y por eso este año es tan especial", concluyó.