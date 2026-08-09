Alberto Estanislao Sileoni
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"El presidente nunca fue a una escuela pública": Sileoni denunció caída de becas y cruzó a Milei por el caso Ian Moche
¿Sería un discípulo de Conan?: el insólito momento que vivió Sileoni con un perro en Castelli cuando criticaba a Milei
"La educación no es una estafa; no hay criptoescuelas en la Provincia", dijo Sileoni en el inicio del ciclo lectivo 2025
La escuela que Alberti esperó 40 años queda en el aire: el intendente Lago denuncia a Milei por frenar una obra clave
"El gobierno nacional te dice 'arreglate como puedas'": Con críticas a Milei, Sileoni anunció cambios para la secundaria
Axel Kicillof encabeza el homenaje por el Día del Maestro en La Plata: Se esperan anuncios y críticas a Milei
La Provincia amplía el programa de Jornada Completa: Beneficiará a más de 22 mil estudiantes de 44 municipios
Kicillof confirmó su equipo de trabajo: quiénes continúan en sus cargos y qué ministerios tendrán nuevos titulares
Alak y Sileoni cerraron el ciclo lectivo: 3000 estudiantes privados de la libertad se graduaron en cárceles bonaerenses
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