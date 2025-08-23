En estos momentos, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires lleva adelante un simulacro general en la central operativa del Correo Argentino en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. El objetivo es validar la logística, la trazabilidad y la tecnología que se utilizará en las elecciones del próximo 7 de septiembre.

Ads

📡 La prueba está abierta a la prensa y https://t.co/6ioCHZauC0 está presente en el lugar, siguiendo cada detalle del operativo.



Acá toda la cobertura 👇

👉 https://t.co/6gjFhWtzDA pic.twitter.com/Wgnp6z5Z8S — LaNoticia1.com (@lanoticia1) August 23, 2025

La jornada, abierta a la prensa, incluye la prueba de transmisión de telegramas desde los establecimientos de votación hasta el centro de cómputos, la verificación de la conectividad y la capacitación de operadores. Autoridades provinciales y del Correo Argentino supervisan el operativo para garantizar el funcionamiento correcto de todo el sistema.



En su última conferencia de prensa del lunes 18 de agosto, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, había adelantado algunos detalles del simulacro: “Es un operativo muy grande en donde vamos a poner a prueba nuevamente los sistemas, ya hace dos semanas hicimos una primera prueba interna que salió muy bien".

Puede interesarte

Monte Grande es uno de los centros neurálgicos de procesamiento de telegramas en la provincia. Allí confluyen los datos del escrutinio provisorio, que luego se cargan y difunden a nivel oficial. LANOTICIA1.COM se encuentra presente en el lugar y seguirá de cerca el desarrollo del simulacro, que forma parte de las últimas pruebas antes de la jornada electoral.

Ads

Ads