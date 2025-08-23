🔴 Simulacro electoral en Monte Grande: el Gobierno bonaerense pone a prueba la logística antes de las elecciones
AHORA | Este sábado se lleva a cabo en la central del Correo Argentino un operativo general para testear la tecnología y la transmisión de datos de cara a los comicios del 7 de septiembre. LANOTICIA1.COM está presente en el lugar.
En estos momentos, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires lleva adelante un simulacro general en la central operativa del Correo Argentino en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. El objetivo es validar la logística, la trazabilidad y la tecnología que se utilizará en las elecciones del próximo 7 de septiembre.
La jornada, abierta a la prensa, incluye la prueba de transmisión de telegramas desde los establecimientos de votación hasta el centro de cómputos, la verificación de la conectividad y la capacitación de operadores. Autoridades provinciales y del Correo Argentino supervisan el operativo para garantizar el funcionamiento correcto de todo el sistema.
En su última conferencia de prensa del lunes 18 de agosto, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, había adelantado algunos detalles del simulacro: “Es un operativo muy grande en donde vamos a poner a prueba nuevamente los sistemas, ya hace dos semanas hicimos una primera prueba interna que salió muy bien".
Monte Grande es uno de los centros neurálgicos de procesamiento de telegramas en la provincia. Allí confluyen los datos del escrutinio provisorio, que luego se cargan y difunden a nivel oficial. LANOTICIA1.COM se encuentra presente en el lugar y seguirá de cerca el desarrollo del simulacro, que forma parte de las últimas pruebas antes de la jornada electoral.
