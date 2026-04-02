El presidente Javier Milei encabezó este jueves el acto central por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas en la Plaza San Martín, en Retiro, en el marco del 44° aniversario del conflicto con el Reino Unido. La breve ceremonia contó con la presencia de gran parte del Gabinete y estuvo marcada por la decisión del Gobierno de cancelar la cadena nacional que había sido anunciada previamente.

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Durante el acto, el mandatario protagonizó un fuerte gesto político al abrazar públicamente a su vocero y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de versiones sobre su situación dentro del Gobierno.

En su discurso, Milei reconoció que “hay una deuda en lo salarial con las fuerzas” y aseguró que su gestión trabaja para revertir esa situación. “Un país que busca ser protagonista dentro del escenario global necesita fuerzas bien pagas y equipadas”, sostuvo, y remarcó que ese proceso se dará “dentro del marco del equilibrio fiscal”.

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Foto: NA - Daniel Vides

En ese sentido, el Presidente reafirmó el compromiso de “llevar a cabo la reconstrucción de las Fuerzas Armadas” y destacó el rol de los excombatientes. “Como cada 2 de abril, estamos reunidos para recordar y honrar a aquellos que ofrecieron su vida por la defensa de la Patria”, expresó.

En medio de la interna de La Libertad Avanza, la vicepresidenta Victoria Villarruel no participó del acto central, aunque envió una corona de flores en homenaje a los caídos. Tampoco estuvo presente en el homenaje previsto en Ushuaia.

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Foto: TN

Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Presti, reiteró que la recuperación de las Islas Malvinas es “un objetivo inclaudicable” y afirmó que se trata de una meta que debe alcanzarse por la vía diplomática.