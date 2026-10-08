En el marco de un reclamo nacional de diversos sectores, entre ellos la Educación, por mejores salarios y más fondos para la educación, docentes de la provincia de Buenos Aires se sumarán a un paro de 24 horas el jueves 15 de octubre.

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La medida coincidirá con una Marcha Federal que tendrá epicentro en Buenos Aires y se replicará en otras ciudades del país. Entre los sindicatos que adhieren está Suteba y la FEB, es decir, los gremios mayoritarios en provincia.

📢 JORNADA NACIONAL DE PROTESTA 👥 MARCHA FEDERAL EDUCATIVA 👉🏻 Desde SUTEBA y junto a docentes de todo el país, nos movilizamos al Congreso contra el ajuste y el desfinanciamiento educativo, por salarios dignos, FONID, Paritaria Nacional Docente, jubilaciones y todos nuestros derechos. 📍 Av. de Mayo y Salta 🕐 13 hs #SomosSUTEBA #SUTEBA40Años — SUTEBA Provincia (@SUTEBAProvincia) October 8, 2026

Los organizadores señalaron las consignas como la defensa de la escuela pública, salarios dignos, el financiamiento educativo, la restitución del FONID, la paritaria nacional docente, la defensa de las jubilaciones y aumento salarial. Los gremios bonaerenses vienen reclamando un llamado a paritaria salarial, luego que octubre cobraran sin aumento. Este pasado 1° de octubre los docentes realizaron un paro de 24 horas frente a casos de violencia que sufren dentro de las escuelas.

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En la misma jornada, está pautada la quinta Marcha Federal Universitaria, en las inmediaciones del Congreso de la Nación, con réplicas y movilizaciones en distintas plazas y ciudades de todo el país. Las universidades vuelven a salir a las calles para exigir la aplicación efectiva e inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, recomposición salarial urgente para docentes y no docentes, actualización de becas y defensa del sistema científico nacional frente al desfinanciamiento.

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