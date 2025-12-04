En medio de una sesión polémica, esta madrugada la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó, sin debate, el endeudamiento solicitada por Axel Kicillof.

Desde el Frente de Izquierda denunciaron que no tuvieron acceso al proyecto y que hubo venta de cargos.

“Esto es bochornoso, un espectáculo obsceno”, dijo Laura Cano Kelly, presidenta del bloque del FIT, quejándose por no haberse habilitado el uso de la palabra de manera previa a la sanción del proyecto de financiamiento.

Y añadió: “Se dieron discusiones de espalda a la gente. ¿Quién va a pagar los costos de la crisis?”, Además, denunció chantaje, “ya que si no salía el endeudamiento se ahogaba a los municipios”. “Después se preguntan por qué avanza la derecha… avanza porque lo dejan avanzar, muchachos”, sentenció.

Los libertarios también se expresaron en contra: Guillermo Castello denunció que el mandatario provincial debe tomar crédito para "mantener el fetiche del Estado presente". “Es un irresponsable fiscal”, lanzó, y añadió: “Quiere que el pueblo bonaerense le pague la campaña electoral” para 2027.

Si el Senado da el aval a esta iniciativa, Kicillof podrá endeudarse hasta un máximo de US$ 3.045 millones.

