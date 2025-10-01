Sin nada para perder, Alberto Fernández readopta su perfil chicanero en Twitter: Ahora criticó a Espert y lo llamó narco
El ex Presidente, enjuiciado por violencia de género y sepultado políticamente, viene reactivando sus redes sociales, buscando salvaguardar el único perfil que le queda. De esta manera, trata de emular sus posteos irónicos previos a ser ungido como mandatario nacional.
“Pajert, ¿no predijiste que eras un libernarco? yo te avisé… y vos no me escuchaste”, lanzó Alberto Fernández en Twitter en alusión al Diputado y candidato de LLA José Luis Espert, denunciado por recibir fondos para la campaña proveniente de la droga.
El ex mandatario, en su posteo, adjuntó un viejo tuit suyo de 2013, donde ya llamaba “pajert” a Espert.
El legislador libertario se encuentra complicado por las acusaciones de vínculos con el detenido Fred Machado, aportante de su campaña de 2019. La situación estalló a semanas de las elecciones nacionales, donde Espert representará a Javier Milei en la Provincia de Buenos Aires.
