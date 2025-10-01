“Pajert, ¿no predijiste que eras un libernarco? yo te avisé… y vos no me escuchaste”, lanzó Alberto Fernández en Twitter en alusión al Diputado y candidato de LLA José Luis Espert, denunciado por recibir fondos para la campaña proveniente de la droga.

El ex mandatario, en su posteo, adjuntó un viejo tuit suyo de 2013, donde ya llamaba “pajert” a Espert.

El legislador libertario se encuentra complicado por las acusaciones de vínculos con el detenido Fred Machado, aportante de su campaña de 2019. La situación estalló a semanas de las elecciones nacionales, donde Espert representará a Javier Milei en la Provincia de Buenos Aires.

PAJERT!!! No predijiste que eras un LIBERNARCO!!!??? 🙄yo te avisé…y vos no me escuchaste 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️🦜 https://t.co/Lwj5VlZObf — Alberto Fernández (@alferdez) September 30, 2025

